Стратегия Tempest Rising получила хвалебный трейлер и последний дневник разработчиков

Сегодня издательский лейбл 3D Realms компании Saber Interactive и Knights Peak в партнерстве с разработчиком Slipgate Ironworks представили совершенно новый дневник разработчиков Tempest Rising, наполненной ностальгией стратегической игры в реальном времени, которая возрождает жанр. С момента своего запуска 17 апреля Tempest Rising получила широкую похвалу за свой классический игровой процесс стратегии в реальном времени, современные технические улучшения и захватывающую кампанию в альтернативной истории.

За несколько недель до выхода Tempest Rising Slipgate Ironworks выпустила «Beyond the Battlefield» — дневник разработчиков в документальном стиле, в котором подробно рассматриваются все аспекты разработки. Первые три эпизода включали введение в истоки игры, анализ уникальных фракций игры и глубокое погружение в оригинальный саундтрек с участием легендарного композитора RTS Фрэнка Клепаки. Сегодня состоялся запуск четвертого и последнего эпизода, в котором команда обсуждает процесс превращения идей в игровой процесс, учет отзывов игроков и балансировку многопользовательского опыта.

24 апреля Tempest Rising представила свое первое крупное обновление, добавив в игру рейтинговые матчи и глобальные списки лидеров. Дополнительные функции, которые еще впереди, включают режим зрителя, очередь на вечеринку и то, что Вети в кампании станет третьей игровой фракцией.

Tempest Rising доступна в Steam