Храм Зеленой Луны: путь к релизу в Steam

Всем привет! 5 дней после релиза пролетели как 1 день. Настолько энергично и эмоционально!

Мы с командой с восторгом смотрим все стримы по игре и с радостью читаем все отзывы: положительные с благодарностью, отрицательные с целью подтянуться и стать еще лучше.

Но, пока в VK Play объективно очень высокие оценки и это нас вдохновляет еще больше! Спасибо вам, друзья!

Сейчас мы усиленно продолжаем работать над игрой:

Заканчиваем добавлять английский язык;

Пробуем внедрить достижения;

Полируем моменты, которые нашли стримеры (моментов не много, но они есть);

Сделали секретную концовку (да-да, скоро она будет и это правда очень смешно, особенно с учетом ачивки, которую мы за нее получим

Прочие мелочи, которых довольно-таки много!

Друзья, ставим в известность и напоминаем, что как только игра в Steam выйдет, цена на игру в VK Play вырастет. Это не маркетинговый ход, это факт.

И мы хотим сэкономить ваши деньги, поэтому пишем об этом заранее. Кто еще не успел приобрести, самое время это сделать!

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play