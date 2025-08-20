Храм Зеленой Луны: путь к релизу в Steam

Всем привет! 5 дней после релиза пролетели как 1 день. Настолько энергично и эмоционально!
Мы с командой с восторгом смотрим все стримы по игре и с радостью читаем все отзывы: положительные с благодарностью, отрицательные с целью подтянуться и стать еще лучше.
Но, пока в VK Play объективно очень высокие оценки и это нас вдохновляет еще больше! Спасибо вам, друзья!
Сейчас мы усиленно продолжаем работать над игрой:
- Заканчиваем добавлять английский язык;
- Пробуем внедрить достижения;
- Полируем моменты, которые нашли стримеры (моментов не много, но они есть);
- Сделали секретную концовку (да-да, скоро она будет и это правда очень смешно, особенно с учетом ачивки, которую мы за нее получим
- Прочие мелочи, которых довольно-таки много!
Друзья, ставим в известность и напоминаем, что как только игра в Steam выйдет, цена на игру в VK Play вырастет. Это не маркетинговый ход, это факт.
И мы хотим сэкономить ваши деньги, поэтому пишем об этом заранее. Кто еще не успел приобрести, самое время это сделать!
Хорошо отметили, да?
Это называется - работать.
Незнаомое для тебя слово?
Иногда и месяц как 1 день пролететь может, если работать по 12-16 часов в день
Аж 23 отзыва, 22 из них 10из 10 что то закрадываются сомнения)
Бесплатный доступ к играм портит впечатление и ощущение от игры.
Либо ты будешь сожалеть о потраченных средствах, либо наоборот.
В ВК люди купили игру, обсмаковали, прожевали, и в целом всем понравилась игра.
Почему? Ты не потратишь 590 рублей на игру, если по описанию, фото и видео она тебе не нравиться. Т.е. её купили те, кто понимает что ждать от игры.
Если раздать эту игру бесплатно всем-всем, то конечно там будет много негативных отзывов.
Игра вышла ламповая. Напоминает уютные игры 2010х.
Годнота 10 из 10
Ну, удачного релиза. Если будут нормальные оценки и не будет марафона патчей и ДЛС, но на НГ возьму.
А что там в ВК происходит глубоко плевать.
Вашей игры нет на основных торрентах. В ней защита?
Всем плевать на существование игры поэтому и на торрент никто раздачу не делает
Ну вот я примерно так же подумал.
Не только её нет. Много интересных игр нет на торрентах, либо выкладывают старые или демо версии.
Точно нет актуальных версий игр от Феодосия
И так же нет игр от издателя TopHouse, хотя этот издатель (рабовладелец) выпускает весьма конкуретноспособные продукты
TopHouse - осуждаем
А когда релиза ждать?
ты сначала купи, а потом жди 😁
Какие благодетели, заботятся о наших деньгах, так мило🥹🥹🥹