Анонсирована русская нейроозвучка Terminator: Resistance

Команда VoxCraft анонсировала на своём канале нейросетевую озвучку для игры Terminator: Resistance. В проекте обещают голосовое исполнение в стиле 90-х годов — с характерным звучанием, напоминающим озвучку фильмов на VHS-кассетах.
Terminator: Resistance доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One
Зачем???? Ну тут она нафиг точно не нужна!!!