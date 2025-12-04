ЧАТ ИГРЫ
Terminator: Resistance 15.11.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.9 901 оценка

Анонсирована русская нейроозвучка Terminator: Resistance

k0les0 k0les0

Команда VoxCraft анонсировала на своём канале нейросетевую озвучку для игры Terminator: Resistance. В проекте обещают голосовое исполнение в стиле 90-х годов — с характерным звучанием, напоминающим озвучку фильмов на VHS-кассетах.

Команда открыта к обратной связи и рассчитывает на поддержку сообщества. Поддержите проект лайком, комментарием и подпиской, если хотите видеть больше игр с русской озвучкой.

Terminator: Resistance доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One

4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
askazanov

Зачем???? Ну тут она нафиг точно не нужна!!!