Teyon показала геймплей Terminator: Resistance на Xbox Series X ©

Издательство Reef Entertainment и польская студия Teyon показали новый геймплейный трейлер шутера Terminator: Resistance, снятого на Xbox Series X. В трейлере показан игровой процесс как за силы Сопротивления, так и за Скайнет. Благодаря новому геймплею можно увидеть различные элементы Terminator: Resistance - Complete Edition, в том числе и первый взгляд на режим Annihilation Line и Infiltrator Mode.

Еще в конце июля было объявлено, что игра 2019 года Terminator: Resistance получит обновление для Xbox Series X/S - сначала в виде бесплатного обновления 27 сентября для базовой игры и режима Infiltrator Mode, а затем в виде (платного) "Полного издания" со всем ранее выпущенным контентом 27 октября.

Что касается разрешения и частоты кадров, то уже подтверждено, что версия для Xbox Series X будет работать в 4K/60FPS, а версия для Xbox Series S - в 1080p/60FPS. Кроме того, уже известно, что если у вас уже есть версия игры для Xbox One, но вы хотите получить доступ ко всему содержимому Complete Edition, то вам придется заплатить $14,49 за специальное обновление, которое появится в продаже в конце октября.