Пошаговая RPG Terra Memoria выйдет этой весной

Terra Memoria выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (через Steam) грядущей весной, о чем объявили издатель Dear Villagers и разработчик La Moutarde. 40-минутная демо-версия будет доступна на PC с 6 февраля, а весь прогресс можно будет перенести в полную версию игры после ее запуска.

Terra Memoria отправляет игроков в кругосветное путешествие, полное исследований, создания, строительства и дружбы! Нехватка волшебных кристаллов и внезапное пробуждение древних роботов подталкивают шестерых новых друзей к безумному расследованию через Терру, причудливый и уютный мир, сочетающий в себе 3D-графику и пиксельную графику. Игроки управляют всеми членами группы, поскольку каждый начинает свою собственную историю и привносит свои уникальные навыки в игру, участвуя в пошаговых боях Terra Memoria.