Пошаговая тактическая ролевая игра Terra Memoria получила геймплейный трейлер ©

Издатель Dear Villagers и разработчик La Moutarde выпустили новый игровой трейлер пошаговой ролевой игры Terra Memoria в преддверии ее игрового появления на Gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа в Кельнмессе в Кельне, Германия.

«С помощью этого нового трейлера мы хотели продемонстрировать красочных персонажей Terra Memoria, ее оживленные города и местность, а также дать представление о создании сообщества путем строительства деревни и борьбы с монстрами», — сказал директор игры La Moutarde Франсуа Бертран в интервью. пресс-релиз. «Terra Memoria восходит к классическим фэнтезийным ролевым играм, путешествующим по миру, с новым слоем краски и современной структурой. В конечном счете, это о духе приключений и группе неудачников, которые собираются вместе во время своих путешествий. Это отличная игра, и мы надеемся, что этот трейлер передает ее воодушевляющий дух».

Terra Memoria отправляет игроков в кругосветное путешествие, полное исследований, создания, строительства и дружбы! Нехватка волшебных кристаллов и внезапное пробуждение древних роботов подталкивают шестерых новых друзей к безумному расследованию через Терру, причудливый и уютный мир, сочетающий в себе 3D-графику и пиксельную графику. Игроки управляют всеми членами группы, поскольку каждый начинает свою собственную историю и привносит свои уникальные навыки в игру, участвуя в пошаговых боях Terra Memoria.

Однако вам придется делать больше, чем сражаться, так как для спасения мира игрокам придется создавать, готовить, разбивать лагеря и осваивать уникальную систему строительства Terra Memoria, которая позволяет им создавать объекты, решать головоломки окружающей среды и, в конечном итоге, строить свои дома. своя маленькая деревня.

Terra Memoria будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam. Дата выхода пока не объявлена.