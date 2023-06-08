Смотрим тизер-трейлер пошаговой тактической ролевой игры Terra Memoria ©

Инди-разработчик La Moutarde в сотрудничестве с Dear Villagers представили свою предстоящую пошаговую ролевую игру Terra Memoria. Terra Memoria - это уютная исследовательская игра с ретро-вибрациями, созданная для любителей RPG, которая выйдет на платформах PC, Switch, PlayStation 5 и Xbox Series в конце этого года.

Terra Memoria отправляет игроков в путешествие по миру, полное исследований, ремесел, строительства и дружбы! Нехватка магических кристаллов и внезапное пробуждение древних роботов толкает шестерых новых друзей на безумное расследование по Терре, причудливому и уютному миру, сочетающему 3D-графику и пиксель-арт. Игроки управляют всеми членами партии, каждый из которых начинает свою собственную историю и использует свои уникальные навыки, участвуя в пошаговых боях Terra Memoria.

Однако вам придется не только сражаться, ведь для спасения мира игрокам придется освоить уникальную систему строительства Terra Memoria, которая позволяет создавать всевозможные объекты и решать экологические головоломки. В распоряжении игрока словно редактор карт, с помощью которого можно формировать мир и восстанавливать разрушенные города.

Исследуя различные страны Terra Memoria, игрокам придется полагаться на свой региональный путеводитель, предлагающий информацию о новых рецептах, важных персонажах, подсказках, которые помогут вам в расследовании, и дополнительную информацию о региональных блюдах. Понимание местных обычаев - ключ к плодотворной экспедиции.

"В Terra Memoria мы хотели создать вневременное приключение в стиле классической ролевой игры, но с более современными поворотами жанра, такими как строительство, кулинария и ремесло", - говорит Франсуа Бертран, геймдиректор La Moutarde. "В конце концов, Terra Memoria - это ода дорожному путешествию с акцентом на связь между друзьями и обретенной семьей, когда они вместе исследуют незнакомые земли".