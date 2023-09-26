Пошаговая игра о строительстве колоний и управлении ресурсами Terraformers вышла на консолях Xbox и PlayStation

Terraformers, увлекательная пошаговая игра о строительстве колоний и управлении ресурсами с элементами roguelike, стала доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Klabater предлагает консольным игрокам принять участие в тотальное путешествие планетарной трансформации.
Первоначально созданная Asteroid Lab и впервые выпущенная на ПК 9 марта 2023 года, Terraformers завоевала признание и восторг геймеров по всему миру. Эта обширная видеоигра предлагает игрокам исследовать Марс, строить потрясающие города и полностью трансформировать его структуру с помощью инновационных инициатив по терраформированию.
Terraformers получила высокую оценку игроков и критиков: около 2000 обзоров Steam получили положительную оценку 87%. Уникальный игровой процесс, захватывающий сюжет и потрясающее визуальное окружение привлекли внимание энтузиастов игр.
Особенности:
- Откройте для себя новые рубежи: откройте склады ресурсов, хрустальные пещеры и чудеса природы в загадочных местах Красной планеты.
- Стройте процветающие города: создавайте города внутри кратеров и лавовых труб, развивая их так, чтобы они удовлетворяли растущие потребности их жителей.
- Бесконечное разнообразие: процедурно генерируемая планета гарантирует, что каждое прохождение станет уникальным и неизведанным опытом.
- Принятие стратегических решений: выбирайте здания из случайно предложенных карточек проектов и стратегически проектируйте городские планировки для оптимальной синергии.
- Разнообразное развитие городов: создавайте утопические мегаполисы или механизированные промышленные центры, сохраняя при этом баланс потребностей вашего населения.
- Амбициозное терраформирование: поджигайте спящие вулканы, стройте колоссальные космические зеркала или стратегически манипулируйте географией планеты.
- Эволюция экосистемы: от адаптивных бактерий до величественных лесов, каждая форма жизни предъявляет уникальные требования и стратегические преимущества.