Пошаговая игра о строительстве колоний и управлении ресурсами Terraformers вышла на консолях Xbox и PlayStation ©

Terraformers, увлекательная пошаговая игра о строительстве колоний и управлении ресурсами с элементами roguelike, стала доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Klabater предлагает консольным игрокам принять участие в тотальное путешествие планетарной трансформации.

Первоначально созданная Asteroid Lab и впервые выпущенная на ПК 9 марта 2023 года, Terraformers завоевала признание и восторг геймеров по всему миру. Эта обширная видеоигра предлагает игрокам исследовать Марс, строить потрясающие города и полностью трансформировать его структуру с помощью инновационных инициатив по терраформированию.

Terraformers получила высокую оценку игроков и критиков: около 2000 обзоров Steam получили положительную оценку 87%. Уникальный игровой процесс, захватывающий сюжет и потрясающее визуальное окружение привлекли внимание энтузиастов игр.

Особенности: