За 13 лет тираж Terraria составил почти 59 миллионов копий

Спустя более 13 лет и выйдя на трех поколениях консолей, Terraria от Re-Logic по-прежнему хорошо продаётся. В новом сообщении на форуме разработчик сообщил, что ролевая игра-песочница с боковой прокруткой была продана тиражом 58,7 миллиона копий за все время своего существования. Почти 32 миллиона продаж пришлось только на версию для ПК. Также, по-видимому, создатели намекнули на то, что что-то произойдет, когда игра достигнет 60 миллионов продаж.

Несмотря на то, что Journey’s End былj объявленj ​​последним крупным обновлением для Terraria, Re-Logic работает над масштабным обновлением 1.4.5. В нем есть кроссовер с Dead Cells от Motion Twin, включая возможность подвешивать колбы к потолку, наряд Beheaded, оружие вроде The Killing Deck и The Flint, а также фонтан здоровья.

Также в игре появится несколько тематических видов оружия, в том числе то, что выпадает из Moon Lord. Также в игру войдет Heroicis Set в рамках запроса фаната Make-A-Wish. Наряд сопровождается новым шейдером Film Noir, который делает все монохромным. Обновление 1.4.5 выйдет в конце этого года.