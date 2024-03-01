11 Bit Studios представила новый трейлер The Thaumaturge

The Thaumaturge , это ролевая игра с изометрическим видом, в которой присутствует глубокий сюжет, уникальная тактическая система боя, развитие персонажей, детективные элементы и сложные моральные дилеммы. Игроки погружаются в мир загадочных потусторонних сил, таинственных существ и салюторов .
В новом трейлере вас ждет знакомство с уникальным сеттингом, главным героем Виктором Шульским и окружающим его миром Варшавы 1905 года. Откройте для себя искусство тауматургии, столкнитесь с опасностями приручения диких салюторов и многое другое. "The Thaumaturge" будет доступен на ПК уже 4 марта , а версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдут позже в 2024 году.
Почему у игры до сих пор ценника нет?