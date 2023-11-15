Релиз изометрической ролевой игры The Thaumaturge состоится 20 февраля 2024 года

Студии 11 bit и Fool’s Theory решили дать сюжетной изометрической ролевой игре The Thaumaturge дополнительное время на разработку, чтобы достичь тех стандартов, которых от них ожидают игроки.

Недавно было объявлено, что The Thaumaturge выйдет 5 декабря, а теперь создатели сообщили новую дату релиза – 20 февраля 2024 года на ПК. Поскольку в последние недели в игру были внесены последние штрихи, команда увидела возможность добавить больше блеска и качества, и, учитывая, что у них есть возможность позволить себе немного дополнительного времени, было принято решение отложить.

В этой сюжетно-ориентированной ролевой игре игроки берут на себя роль Виктора Шульского, чудотворца, стремящегося примириться со своим прошлым. История, действие которой разворачивается в Варшаве 1905 года, вращается вокруг сложной темы внутренних демонов и того, как в этом мире это может означать нечто большее, чем просто психическое бремя. В «Чудотворце» демоны известны как Приветствующие, которые питаются самыми темными тайнами человека, и только титульный чудотворец способен избавить кого-то от этого бремени.

The Thaumaturge выйдет на ПК 20 февраля 2024 года, а позднее появятся версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.