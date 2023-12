Белла Рамзи не беспокоится из-за нападок на экранизацию The Last of Us и полностью уверена во втором сезоне

Уже совсем скоро должно начаться производство второго сезона сериала "Один из нас", в котором будет адаптирован скандальный сюжет The Last of Us: Part 2. Несмотря на опасения многих поклонников серии, исполнительница главной роли, Белла Рамзи, полностью уверена в успехе продолжения. Актриса искренне верит творческому ведению авторов экранизации и им нравится их подход, так как она сама является поклонницей этой мрачной вселенной.

Своими откровенными мыслями об экранизации The Last of Us Белла Рамзи поделилась в интервью для авторитетного британского издания The Independent. Как отметила актриса, ей и создателям сериала хорошо известно, что нововведения в адаптации понравились некоторым фанатам, в то время как другие категорически их не приняли. По мнению девушки, это замечательно, что франшиза способна вызывать разные мнения у сообщества и постоянно генерировать новые обсуждения. Белла Рамзи считает, что второй сезон вызовет еще больше "горячих споров", в основном из-за оригинальной истории, которую предстоит передать в формате сериала.

Это будет непростая задача для многих участников, считает актриса, но они справятся. По словам Рамзи, создатели сериала смогли найти правильную дистанцию с сообществом поклонников, что помогает сохранять оригинальный материал и бережно вводить новые элементы или даже сюжетные линии.

Премьера второго сезона The Last of Us запланирована на 2025 год.