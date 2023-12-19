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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 937 оценок

Белла Рамзи не беспокоится из-за нападок на экранизацию The Last of Us и полностью уверена во втором сезоне

Gutsz
Новости

Уже совсем скоро должно начаться производство второго сезона сериала "Один из нас", в котором будет адаптирован скандальный сюжет The Last of Us: Part 2. Несмотря на опасения многих поклонников серии, исполнительница главной роли, Белла Рамзи, полностью уверена в успехе продолжения. Актриса искренне верит творческому ведению авторов экранизации и им нравится их подход, так как она сама является поклонницей этой мрачной вселенной.

Своими откровенными мыслями об экранизации The Last of Us Белла Рамзи поделилась в интервью для авторитетного британского издания The Independent. Как отметила актриса, ей и создателям сериала хорошо известно, что нововведения в адаптации понравились некоторым фанатам, в то время как другие категорически их не приняли. По мнению девушки, это замечательно, что франшиза способна вызывать разные мнения у сообщества и постоянно генерировать новые обсуждения. Белла Рамзи считает, что второй сезон вызовет еще больше "горячих споров", в основном из-за оригинальной истории, которую предстоит передать в формате сериала.

Это будет непростая задача для многих участников, считает актриса, но они справятся. По словам Рамзи, создатели сериала смогли найти правильную дистанцию с сообществом поклонников, что помогает сохранять оригинальный материал и бережно вводить новые элементы или даже сюжетные линии.

Премьера второго сезона The Last of Us запланирована на 2025 год.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Игромэнс

Мистер Жопосранчик стал Элли, хорошо поднялся однако 🤔

2
Джоэл Миллер

😂

-1
Tokito77

всегда знал, что добьется успеха, пацан пробился

-1
Pop Egor90

Перевод: я актриса, и пока мне платят на ваше мнение мне н.срать.

0
AndralStormborn

Вообще это правильная позиция. Подстраиваться под чужое мнение - себя не уважать.

0
Макс Макс 007

Буду смотреть, только если подарят кг клубники

0
MisterFox1986

Что с её рожей?

0
BobbyKotick

кардицепс

0
Гена Транквилизатор

Побеспокоилась бы лучше о своих генах, а то выглядит, как жертва инцеста

-1
AndralStormborn

Это не мешает ей быть успешной и зарабатывать больше тебя.

1
Tokito77

в ее краях такое норма

0