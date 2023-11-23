Съёмки второго сезона "Одни из нас" перенесены, опять

Поклонникам мрачного зомби-экшена The Last of Us придется еще дольше ждать продолжения успешной экранизации от HBO. Журналисты обратили внимание, что компания вновь перенесла старт съемок второго сезона сериала. Если раньше это было связано с забастовкой гильдии сценаристов и актеров, то теперь похоже в этом виноват исполнитель главной роли Педро Паскаль.

Как сообщается, съемки второго сезона "Одни из нас" были отложены на несколько недель. Изначально производство новых эпизодов должно было запуститься еще в январе 2024 года, но теперь это состоится не раньше февраля. Предполагается, что это связано с загруженным графиком Педро Паскаля (Джоэл), который в январе будет занят на съемках сиквела "Гладиатора".

Напомним, ранее один из инсайдеров назвал имя актрисы, которая, вероятно, сыграет Эбби.

Второй сезон обещает экранизировать события The Last of Us: Part 2, однако сериал посвятит больше времени жизни героев в мирном Джексоне. Его премьера состоится не раньше 2025 года.