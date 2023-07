Многие разработчики были потрясены огромной стоимостью разработки The Last of Us 2 ©

Ранее в этом году новость о том, что Forspoken обошлась в 100 миллионов долларов, также потрясла многих геймеров и разработчиков. После появления информации о том, что затраты на разработку The Last of Us 2 составили 220 миллионов долларов, многие разработчики заявили, что такие цифры не являются рациональными для индустрии и помогли представить некоторые из этих цифр в перспективе.

Например, бывшая сотрудница Double Fine Лизетт Титр-Монтгомери отметила, что Sony потратила эти 220 миллионов за шесть лет, в течение которых не было никакой отдачи от инвестиций. По ее словам, содержание таких больших команд в течение столь длительного времени создает серьезные проблемы с устойчивостью.

Шана, бывший продюсер Capcom и Xbox, представила эту цифру в перспективе, показав, что Naughty Dog тратила в среднем 15 000 долларов на одного сотрудника в месяц, и это не зарплата, а расходы на одного разработчика, около трех миллионов долларов в месяц.

Таким образом, затраты быстро растут, и становится совершенно ясно, почему в некоторых случаях игры не откладываются, несмотря на то, что им требуется больше времени на доработку.

Другие разработчики говорили о том, что стоимость разработки The Last of Us 2 может быть еще выше, поскольку в эту цифру, возможно, не включены контракты со сторонними компаниями и, что более важно, маркетинговые расходы, которые зачастую выше стоимости разработки.

Конечно, больше всего от этой цифры были поражены независимые разработчики, которые согласились бы на бесконечно меньшие бюджеты для создания своих игр, как отметил Рамил Исмаил, которому понадобилась бы лишь десятая часть бюджета The Last of Us 2 для финансирования 20-30 талантливых независимых разработчиков по всему миру. К нему присоединились многие другие независимые разработчики, которые пошутили, что части бюджета Naughty Dog было бы достаточно, чтобы перевернуть их карьеру.

Наконец, много говорилось о том, что рост стоимости циклов разработки в последние годы, похоже, не собирается останавливаться, и ситуация может выйти из-под контроля.