Обнародованы размер файлов и дата предварительной загрузки The Last of Us Part 2 Remastered

Ремастер The Last of Us Part 2 от Naughty Dog выйдет 19 января 2024 года на PS5. Недавно стала известна дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов.

Согласно PlaystationSize в Твиттере, размер загрузки составляет 76,164 ГБ, а номер версии — 1.000.020. Хотя это немного меньше, чем размер начальной установки версии для PS4 (78,3 ГБ), вам может не потребоваться 100 ГБ свободного места для ее загрузки. Сообщается, что предварительная загрузка начнется 12 января, в полночь по вашему местному времени, но это только для предварительных заказов.

Обновленная версия The Last of Us Part 2 включает улучшенную графику, два графических режима, комментарии разработчиков и три уровня, не вошедших в финальную версию игры. Также включен новый режим выживания в стиле roguelike No Return с десятью игровыми персонажами, каждый из которых обладает уникальными способностями.