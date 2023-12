Sony сообщила, что roguelike-режим ремастера The Last of Us Part 2 будет содержать 10 игровых персонажей, в т.ч. Джоэла

Roguelike-режим ремастера The Last of Us Part 2, No Return, обещает стать одним из самых больших и интригующих новинок, и новые подробности о нем продолжают публиковаться в преддверии выхода обновлённой версии в январе. После недавнего выпуска нового трейлера, посвященного этому режиму, Naughty Dog и Sony теперь также подтвердили полный список игровых персонажей (некоторые из которых были подтверждены ранее).

В Твиттере через официальную учетную запись PlayStation UK Sony подтвердила, что персонажами, которыми можно будет играть в No Return, будут Элли, Джоэл, Эбби, Томми, Дина, Джесси, Лев, Яра, Мэнни и Мел. Как ранее говорила Naughty Dog, у каждого персонажа будут свои уникальные черты и стиль игры.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января и будет стоить 10 долларов для владельцев версии игры для PS4.