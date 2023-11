Обновив The Last of Us: Part 2, можно сразу получить заветную платину

Ремастер The Last of Us Part 2 для PS5 может принести еще одно преимущество игрокам, желающим обновить игру. Согласно информации, опубликованной студией Naughty Dog, игра будет поддерживать перенос сохраненных файлов, что позволит автоматически получить платину.

По данным студии, для владельцев PS4-версии обновление будет стоить $10. При этом сохраненные файлы могут быть использованы в обновлении, что избавляет от необходимости начинать кампанию с нуля.

В результате в игре должно отслеживаться выполнение игроками различных действий во время прохождения сюжета The Last of Us Part 2. Тем самым многие из трофеев будут автоматически открываться, а возможность получения платины займет считанные секунды.

Еще одна деталь, которая остается неясной, - это разграничение списков трофеев. Если рассматривать The Last of Us Part I, то, будучи ремейком, игра никак не совместима с предыдущими изданиями. Впрочем, пока неясно, как это разделение будет соотноситься по отношению ко второй части игры.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января 2024 года на PS5.