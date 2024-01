Sony вернет деньги за ремастер The Last of Us Part 2 владельцам цифровой версии для PS4

Сегодня, 19 января, на платформе PlayStation 5 выйдет The Last of Us Part II Remastered. Только вот, по всей видимости, многие игроки уже запутались в этой истории с обновлением за $10, и Sony в качестве жеста доброй воли возвращает деньги тем, кто слишком увлекся и снова купил игру за полную стоимость.

Как сообщается в Twitter MrPyo1, Sony заблаговременно вернула деньги игрокам, которые купили версию The Last of Us Part II Remastered по полной цене и имеют PS4-версию The Last of Us: Part II в одном и том же профиле PSN.

По всей видимости, таким образом Sony просто пытается упредить неизбежную головную боль, с которой ей неизбежно придется столкнуться из-за обновления, нежели совершает откровенно благородный поступок.Скорее всего, служба поддержки клиентов компании в любом случае будет завалена запросами на возврат средств, так что, возможно, автоматизация всей этой процедуры будет менее хлопотной.

Если уж на то пошло, данный случай больше говорит о том, что Sony следует лучше относиться к распространению игр в PlayStation Store, чтобы избежать подобных ситуаций. Например, когда пользователь заходит в PlayStation Store на страницу The Last Of Us Part II Remastered на консоли PS5, то обнаруживает, что кнопка "купить" отсутствует полностью. Вместо этого на экране отображается сообщение:

Вы уже являетесь владельцем следующих продуктов, которые конфликтуют с продуктом, который вы пытаетесь купить: The Last Of Us Part II.

В PlayStation Store явно приняты меры по предотвращению подобных проблем с предзаказами, поэтому остается надеяться, что в будущем подобные ошибки будут исправлены.