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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 969 оценок

Sony выпустит документальный фильм о создании The Last of Us: Part 2

Simple Jack
Новости

Ленту делают уже больше трех лет

Sony представила трейлер документального фильма о создании The Last of Us: Part 2. Его начали делать еще во время пандемии, но в итоге выпустят только сейчас.

В фильме расскажут подробности создания скандального экшена Naughty Dog, который породил множество споров в сети. Одной из центральных тем ленты станет масштабная утечка, в результате которой детали сюжета утекли в сеть за несколько месяцев до релиза.

Дата выхода документального фильма остается неизвестной.

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-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Нестор Бескибалов
-2
Sigaretro

Судя по тому как боссы носятся в инфополе с этой горе игрой, то её уже ВОЗВЕЛИЧИЛИ мощнее чем создание пенициллина и атомной бомбы Оппенгеймера..

-3
Wolfenstein

а потом можно еще снять фильм о документальном фильме о создании фильма, пилите Шура пилите

-3
kaiberserk

Всем нacpaть. Дайте дейс ган 2.

-3
Гена Транквилизатор

Надеюсь там будут кадры где дрюкмена бьют клюшкой по голове и во время этого он пишет сценарий

-4