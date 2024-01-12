Sony выпустит документальный фильм о создании The Last of Us: Part 2

Ленту делают уже больше трех лет
Sony представила трейлер документального фильма о создании The Last of Us: Part 2. Его начали делать еще во время пандемии, но в итоге выпустят только сейчас.
В фильме расскажут подробности создания скандального экшена Naughty Dog, который породил множество споров в сети. Одной из центральных тем ленты станет масштабная утечка, в результате которой детали сюжета утекли в сеть за несколько месяцев до релиза.
Дата выхода документального фильма остается неизвестной.
Судя по тому как боссы носятся в инфополе с этой горе игрой, то её уже ВОЗВЕЛИЧИЛИ мощнее чем создание пенициллина и атомной бомбы Оппенгеймера..
а потом можно еще снять фильм о документальном фильме о создании фильма, пилите Шура пилите
Всем нacpaть. Дайте дейс ган 2.
Надеюсь там будут кадры где дрюкмена бьют клюшкой по голове и во время этого он пишет сценарий