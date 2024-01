Создатели ремастера The Last of Us Part 2 показали вырезанную мини-игру, в которой можно почувствовать себя щелкуном

Ровно через десять дней в продажу поступит The Last of Us: Part 2 Remastered для PS5. Как известно, одним из новых элементов игры от студии Naughty Dog станут так называемые Lost Levels - уровни (или последовательности), которые, по комментариям разработчиков, были вырезаны из оригинала. Именно одну из них представили в коротким ролике.

В ролике мы видим, как Элли играет с детьми в "притворяющегося я щелкуна". В какой-то момент главная героиня сама "превращается" в монстра и, используя свой слух - эти монстры обладают чувствительным слухом, но слепы - должна выследить своих "жертв".

Многие поклонники серии The Last of Us были удивлены, когда Sony анонсировала ремастер игры, которой всего чуть больше трех лет. Значительная часть геймеров считает, что японский гигант хочет в очередной раз "ободрать" фанатов, поскольку требует доплатить $10 за апдейт с версии для PS4 до PS5.

Помимо вырезанных уровней, ремастер The Last of Us: Part II предложит, помимо прочего, улучшенное визуальное оформление и режим No Return в стиле roguelike. Стоит отметить, что, помимо обновления, можно будет приобрести и отдельное издание The Last of Us: Part II Remastered. Однако в этом случае вам придется заплатить за него уже $50.

Релиз обновленной версии игры состоится 19 января - эксклюзивно на PlayStation 5.