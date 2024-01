Стали известны трофеи нового roguelike-режима ремастера The Last of Us Part 2

Naughty Dog представила список новых трофеей The Last of Us Part 2 Remastered, которые можно получить в рамках совершенно нового roguelike-режима.

Ремастер выйдет на PS5 на следующей неделе, и охотники за трофеями смогут заработать в общей сложности тринадцать новых трофеев. По данным Naughty Dog, ранее заработанные трофеи в The Last of Us Part 2 на PS4 будут перенесены в The Last of Us Part 2 Remastered на PS5, включая платиновый трофей. Интересно отметить, что новые трофеи не нужны для получения платинового трофея в обновленной версии The Last of Us Part 2. Полный список новых трофеев, которые можно заработать, выглядит следующим образом:

Спойлер

Разнообразный набор: совершите убийства с помощью 5 различных видов оружия в штурмовой схватке.

Станьте Охотником: убейте 12 врагов в схватке с охотой.

Я тебя прикрою: выиграйте раунд в режиме «Бойня» так, чтобы здоровье вашего союзника не упало ниже 70%.

Взломщик: откройте сейф в режиме «Захват», не убивая ни одного врага.

Перекличка: выиграйте забег каждым персонажем.

С модификациями: завершите столкновение с каждым модом.

Рискните: выполните 5 гамбитов за один заход.

Скатертью дорога: победите всех боссов.

Команда Элли: пройдите все трассы испытаний фракции Элли.

Команда Эбби: пройдите все трассы испытаний фракции Эбби.

Истинная сила: получите ранг S в бою.

Пусть ваше выживание будет долгим: выиграйте ежедневный забег "Без возврата"

Пусть твоя смерть будет быстрой: выиграйте ежедневный забег "Без возврата" на уровне сложности Grounded.

После нескольких слухов The Last of Us Part 2 Remastered просочилась в PSN еще в ноябре прошлого года. Вскоре после этой утечки Naughty Dog и Sony официально анонсировали ремастер, который является не просто ремастером игры для PS4 2020 года — он также добавляет новый режим roguelike, а также три вырезанных уровня.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 на следующей неделе, 19 января. Владельцы версии игры для PS4 могут перейти на обновленную версию за 10 долларов.