В сети появились трейлер, скриншоты и подробности ремастера The Last of Us: Part 2

Слухи об обновленной версии The Last of Us Part 2 неоднократно появлялись в последние месяцы, а совсем недавно игра также была замечена в PlayStation Store. Теперь описание игры в PS Store просочился через PS Deals, раскрывая новые подробности о том, как она будет улучшена по сравнению с оригинальной версией 2020 года.

The Last of Us Part 2 Remastered будет включать в себя новый режим выживания в стиле roguelike под названием No Return. При каждом запуске режима игрокам предстоит выжить как можно дольше и пройти через случайные встречи.

Игрокам предстоит столкнуться с «разнообразными испытаниями», которые повлекут за собой «различных противников и запоминающиеся локации» из базовой игры, причем испытания «завершится напряженными битвами с боссами». Кроме того, будет доступно множество разблокируемых игровых персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными игровыми особенностями, включая некоторых, за которых никогда раньше нельзя было играть.

Помимо этого, согласно опубликованной информации, The Last of Us Part 2 также будет содержать немало закулисного контента, включая комментариев разработчиков и три новых «потерянных уровня», которая так и не вошли в конечную версию.

Также включен режим Guitar Free Play, в котором игроки смогут свободно участвовать в гитарной мини-игре The Last of Us Part 2, а согласно утечке, также будут включены дополнительные разблокируемые инструменты (возможно, это то, о чём композитор Густаво Сантолалла случайно проболтался ранее в этом году).

Ремастер также включает в себя новые открываемые скины персонажей и оружия для Элли и Эбби, а также новый режим Speedrun, а также добавляет описательный звук и речь к вибрации в набор специальных возможностей.

Между тем, что касается визуального и технического аспекта, в листинге упоминается «множество графических улучшений», но не уточняется, что это повлечет за собой. Также упоминается режим Fidelity, в котором игра будет запускаться в разрешении 4K, хотя, что любопытно, нет упоминания о режиме производительности 60 кадров в секунду. В списке также упоминается поддержка функций DualSense и более быстрое время загрузки.

Sony подтвердила, что The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января.