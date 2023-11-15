Инсайдер раскрыл имя еще одной кандидатки на роль Эбби во втором сезоне "Одни из нас"

Сегодня стало известно о скором начале съемок второго сезона экранизации The Last Of Us, а вместе с этим возобновились интригующие слухи о кастинге сериала. Не так давно авторитетные инсайдеры в один голос заявляли, что скандальную роль Эбби в продолжении шоу возьмет на себя харизматичная Шеннон Берри, но сегодня эта информация была опровергнута. Не менее достоверный эксперт киноиндустрии Джефф Шнайдер утверждает, что героиню из The Last of Us: Part 2 будет играть другая актриса.

Шоураннер сериала Крейг Мазин еще в августе в разговоре с журналистами признался, что давно определился с актрисой на роль Эбби для второго сезона. Тогда он не стал раскрывать ее имя и призвал дождаться официальных новостей. Если верить недавней утечке, Мазин подписал на эту роль Кейтлин Девер (Kaitlyn Dever), которая сейчас якобы ведет переговоры с HBO.

Если сделка состоится, то Девер присоединится к Педро Паскалю и Белле Рамзи во втором сезоне, премьера которого ожидается на канале HBO в 2025 году. Стоит отметить, что по телосложению Кейтлин Девер не совсем подходит на роль Эбби, поэтому ее кандидатуру могут отвергнуть.