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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6 1 853 оценки

Инсайдер раскрыл имя еще одной кандидатки на роль Эбби во втором сезоне "Одни из нас"

Gutsz
Новости

Сегодня стало известно о скором начале съемок второго сезона экранизации The Last Of Us, а вместе с этим возобновились интригующие слухи о кастинге сериала. Не так давно авторитетные инсайдеры в один голос заявляли, что скандальную роль Эбби в продолжении шоу возьмет на себя харизматичная Шеннон Берри, но сегодня эта информация была опровергнута. Не менее достоверный эксперт киноиндустрии Джефф Шнайдер утверждает, что героиню из The Last of Us: Part 2 будет играть другая актриса.

Шоураннер сериала Крейг Мазин еще в августе в разговоре с журналистами признался, что давно определился с актрисой на роль Эбби для второго сезона. Тогда он не стал раскрывать ее имя и призвал дождаться официальных новостей. Если верить недавней утечке, Мазин подписал на эту роль Кейтлин Девер (Kaitlyn Dever), которая сейчас якобы ведет переговоры с HBO.

Если сделка состоится, то Девер присоединится к Педро Паскалю и Белле Рамзи во втором сезоне, премьера которого ожидается на канале HBO в 2025 году. Стоит отметить, что по телосложению Кейтлин Девер не совсем подходит на роль Эбби, поэтому ее кандидатуру могут отвергнуть.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Папел

Ну т.е картошка их устраивает и ее не меняют. Окау

7
GullibleCelia

она за лгбт открыто топит, таких не меняют) Таких продвигают)

0
luVol GullibleCelia

Второй сезон там раскроется с ней хорошо, но вообще даже если отбросить внешность и все сопутствующее я не понимаю благодаря чему она стала актрисой.. Она же безэмоциональна, а сериал должен был цеплять на эмоции, сопереживание. И вся эта ситуация с продвижением актеров подобного плана удручает

0
Сунь хунь
0
Ellie Williams

это Элли должна была быть

2
rewgerg43252

Да берите Аниту Саркисян, чего мелочитсья.

0
Сунь хунь

Все правильно, идеальный актер для нее он

0
ДЕНИСКА_омск

Саша Невский буит как влитой апсалютли

0
Snake2105

Лучше бы Элли заменили

0
sarmanos

Да 100% гея возьмут) Накрасят, прихорошат и будут хороводы водить.

-2
Real Slim Shady

звучит как оскорбление в сторону геев.

0