Инсайдер раскрыл имя еще одной кандидатки на роль Эбби во втором сезоне "Одни из нас"

Сегодня стало известно о скором начале съемок второго сезона экранизации The Last Of Us, а вместе с этим возобновились интригующие слухи о кастинге сериала. Не так давно авторитетные инсайдеры в один голос заявляли, что скандальную роль Эбби в продолжении шоу возьмет на себя харизматичная Шеннон Берри, но сегодня эта информация была опровергнута. Не менее достоверный эксперт киноиндустрии Джефф Шнайдер утверждает, что героиню из The Last of Us: Part 2 будет играть другая актриса.
Шоураннер сериала Крейг Мазин еще в августе в разговоре с журналистами признался, что давно определился с актрисой на роль Эбби для второго сезона. Тогда он не стал раскрывать ее имя и призвал дождаться официальных новостей. Если верить недавней утечке, Мазин подписал на эту роль Кейтлин Девер (Kaitlyn Dever), которая сейчас якобы ведет переговоры с HBO.
Если сделка состоится, то Девер присоединится к Педро Паскалю и Белле Рамзи во втором сезоне, премьера которого ожидается на канале HBO в 2025 году. Стоит отметить, что по телосложению Кейтлин Девер не совсем подходит на роль Эбби, поэтому ее кандидатуру могут отвергнуть.
Ну т.е картошка их устраивает и ее не меняют. Окау
она за лгбт открыто топит, таких не меняют) Таких продвигают)
Второй сезон там раскроется с ней хорошо, но вообще даже если отбросить внешность и все сопутствующее я не понимаю благодаря чему она стала актрисой.. Она же безэмоциональна, а сериал должен был цеплять на эмоции, сопереживание. И вся эта ситуация с продвижением актеров подобного плана удручает
это Элли должна была быть
Да берите Аниту Саркисян, чего мелочитсья.
Все правильно, идеальный актер для нее он
Саша Невский буит как влитой апсалютли
Лучше бы Элли заменили
Да 100% гея возьмут) Накрасят, прихорошат и будут хороводы водить.
звучит как оскорбление в сторону геев.