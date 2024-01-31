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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 025 оценок

The Last of Us Part 2 Remastered потеряла 72% игроков за одну неделю

Gruz_
Новости

Обновленное издание The Last of Us Part 2 для PS5 подарило всем поклонникам игры от Naughty Dog, лучшую из возможных версий последнего приключения Элли, с кое-какими дополнительными эпизодами и несколькими небольшими нововведениями. Среди них - режим No Return, в котором можно использовать самых известных персонажей серии, включая, разумеется, Джоэла - правда, его реализация, похоже, не очень понравилась фанатам.

Судя по последним данным, предоставленным порталом TrueTrophies, всего за неделю после релиза The Last of Us Part 2 Remastered потеряла 72 % игроков: тревожные цифры для любой игры, но это еще и подтверждение того, что наличие новых функций не способствует росту популярности игры.

Собственно, считалось, что именно No Return станет идеальным поводом, чтобы побудить игроков вернуться и поиграть в новую игру: очевидно, режим roguelike не привел пользователей в восторг и был воспринят как дополнение, не заслуживающее ни славы, ни похвалы.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что среди пользователей, купивших обновление, было большинство тех, кто уже приобрел оригинальную The Last of Us Part 2 на PS4. С учетом того, что обновление стоит всего $10, столь низкая цена послужила неплохим стимулом оценить новшества. Правда, уже через несколько дней они вернулись к другим играм.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся в пятницу, 19 января 2024 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MythicalTiernan

А что там делать то дольше, это одиночная игра без открытого мира на 10 часов - купил/скачал, прошел, удалил, через год перепрошел еще раз!

1
FlowingNekton

Или дошел до Эбби и закрыл игру

8
lp_4ever FlowingNekton

Как мой младший братишка xD

-3
kotasha

Кинцо да и сони в 3 раз игру продаёт, столько времени прошло они ремастеры выпускают, ни одной новый игры от Naughty Dog не вышло.

0
Navigor506

При всём моём отношении к этой игре, ничего сверх удивительного или ужасного не произошло. Одиночная сюжетная игра, причём линейная, мультиплеера (который кстати обещали) или кооператива нет. Люди прошли игру и удалили. А этот режим No Return с ходу выглядел как отмазка для переиздания игры.

0