The Last of Us Part 2 Remastered потеряла 72% игроков за одну неделю

Обновленное издание The Last of Us Part 2 для PS5 подарило всем поклонникам игры от Naughty Dog, лучшую из возможных версий последнего приключения Элли, с кое-какими дополнительными эпизодами и несколькими небольшими нововведениями. Среди них - режим No Return, в котором можно использовать самых известных персонажей серии, включая, разумеется, Джоэла - правда, его реализация, похоже, не очень понравилась фанатам.

Судя по последним данным, предоставленным порталом TrueTrophies, всего за неделю после релиза The Last of Us Part 2 Remastered потеряла 72 % игроков: тревожные цифры для любой игры, но это еще и подтверждение того, что наличие новых функций не способствует росту популярности игры.

Собственно, считалось, что именно No Return станет идеальным поводом, чтобы побудить игроков вернуться и поиграть в новую игру: очевидно, режим roguelike не привел пользователей в восторг и был воспринят как дополнение, не заслуживающее ни славы, ни похвалы.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что среди пользователей, купивших обновление, было большинство тех, кто уже приобрел оригинальную The Last of Us Part 2 на PS4. С учетом того, что обновление стоит всего $10, столь низкая цена послужила неплохим стимулом оценить новшества. Правда, уже через несколько дней они вернулись к другим играм.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся в пятницу, 19 января 2024 года.