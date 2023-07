Второй сезон сериала по мотивам игры The Last of Us планируют выпустить до конца 2025 года ©

Прямо сейчас в Голливуде продолжается бессрочная акция протеста сценаристов и актеров против несправедливой политики кинокомпаний. Эта забастовка уже затронула производство многих фильмов и сериалов, тем не менее создатели экранизации The Last of Us твердо уверены в своих планах. Учитывая даже самые сильные задержки, второй сезон сериала хотят выпустить до конца 2025 года.

Как пояснил один из главных шоураннеров сериала Крэйг Мазин, у команды авторов уже есть общее представление сюжета продолжения сериальной адаптации The Last of Us. Из-за забастовки многие процессы производства пришлось отложить, однако он не собирается полностью забрасывать работу над шоу. Мазин стремится, как можно скорее приступить к съемкам второго сезона и начать уже писать сценарий для второго сезона.

Забастовка сценаристов и актеров, как ни странно, может не сильно затронуть съемки продолжения сериала. По словам Мазина, студия изначально заложила в планы длительное производство второго сезона. Это было обусловлено постройкой декораций и наличием погодных условий, которые необходимы для реализации оригинальной идеи авторов. Даже если протест в Голливуде затянется, экранизация The Last of Us имеет все шансы выйти в 2025 году или даже раньше.