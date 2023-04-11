The Legend of Zelda: Breath of the Wild смотрится великолепно на ПК с трассировкой лучей

Ролевой экшен The Legend of Zelda: Breath of the Wild с открытым миром официально доступен для игры только на консолях Nintendo, однако благодаря усилиям энтузиастов игру можно запустить на других платформах. Новое видео от энтузиаста под ником Digital Dreams раскрывает невероятный потенциал игры 2017 года на ПК. Всего несколько визуальных модификаций сильно осовременили приключения Линка.
Автор ролика запустил The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ПК с установленной Nvidia RTX 4090. Такая мощная сборка позволила с комфортом играть через эмулятор в разрешении 8К и получить 60 кадров в секунду. Также на визуальное оформление игры повлияла трассировка лучей, которая была добавлена в игре с помощью сторонней модификации, имитирующей популярную технологию.
С трассировкой лучей, несколькими дополнительными модами и специальной настройкой графики у Digital Dreams получилось преобразить The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра на ПК даже сейчас сохраняет превосходную детализацию и качество картинки.
У меня норм идёт. Забросил правда. Только трассировки и т.д. не включал. Прикольная игрушка. 3060ti.
P.S. в некоторых локациях нужен геймпад с гироскопом, у меня без.
Есть спец. эмуль гироскопа для андроида, но эмуль придётся откатывать. Бояться за сохранения не надо, они совместимы между разными версиями.
Так я на компе. Зачем андроид?
Телефон будет вместо гироскопа, а на комп просто просто передаётся движение.
Хз, у меня не играбельно, сильные просадки фпс даже в помещении. Нужен официальный порт на ПК, а с эмуляторами всегда мучение.
Эмуль свича да, не для всех, но вот много лет назад проходил версию для wiiU на пк и игралось оно очень гладко, да и модов для этой версии больше
Я играю на Cemu (эмулятор WiiU). Идёт очень гладко, 60fps, FullHD, то есть, на Cemu версия для WiiU выглядит и идёт заметно лучше чем на самой Nintendo Switch. Конечно с эмулятором совсем чуток повозится нужно, но это оправдывается с лихвой.
Круто!С клаво-мышью возможно игрушку пройти без танцев с бубном?
Пару лет назад прошел на клаво-мыше. Все комфортно. Единственное в игре есть до десятка мини-игр где нужен гироскоп -- тут либо мучатся мышкой либо подключить (как я делал) управление гироскопом с андроид телефона.
Не знаю, я сначала пытался играть без модов, потом с модами, которые якобы должны улучшить игровой процесс, что с ними что без них,всë очень плохо. Игра вроде идëт в 70 кадров, и тут раз ,резко просадка до 46, потом опять нормально и по новой. Менял настройки графики, не помогло. Проблема видимо в Cemu.Плюс при каждом запуске заново начинается компиляция шейдеров