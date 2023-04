The Legend of Zelda: Breath of the Wild смотрится великолепно на ПК с трассировкой лучей ©

Ролевой экшен The Legend of Zelda: Breath of the Wild с открытым миром официально доступен для игры только на консолях Nintendo, однако благодаря усилиям энтузиастов игру можно запустить на других платформах. Новое видео от энтузиаста под ником Digital Dreams раскрывает невероятный потенциал игры 2017 года на ПК. Всего несколько визуальных модификаций сильно осовременили приключения Линка.

Автор ролика запустил The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ПК с установленной Nvidia RTX 4090. Такая мощная сборка позволила с комфортом играть через эмулятор в разрешении 8К и получить 60 кадров в секунду. Также на визуальное оформление игры повлияла трассировка лучей, которая была добавлена в игре с помощью сторонней модификации, имитирующей популярную технологию.

С трассировкой лучей, несколькими дополнительными модами и специальной настройкой графики у Digital Dreams получилось преобразить The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра на ПК даже сейчас сохраняет превосходную детализацию и качество картинки.