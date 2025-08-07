Состоялся релиз The RPG - пародии на фэнтезийные ролевые игры

В Steam вышла приключенческая ролевая игра с простым названием The RPG от разработчика Dionysus Acroreites и издателя Catoptric Games. Проект позиционируется как пародия на жанр, где привычные условности и механики вывернуты наизнанку.

Действие игры разворачивается на Острове Приключений, который по сути является тематическим парком. Главный аттракцион здесь — многоуровневое подземелье, которое обслуживается специальной администрацией. Её работники следят за тем, чтобы факелы всегда горели, ловушки были расставлены, а монстры вовремя возрождались после рейдов игроков.

Игровой процесс намеренно упрощен. Например, для лечения не нужно пить зелья — достаточно приложить к ране кусок хлеба. Весь собранный лут не требует сортировки и продается торговцам на вес. Развитие персонажа и инвентарь присутствуют, но без сложных деревьев навыков и микроменеджмента.

Сюжет предлагает игроку сделать выбор. Главный антагонист, Глючный Дракон, уставший от своей роли, постоянно ломает правила игры и ищет союзника, чтобы устроить восстание монстров. Игроки могут примкнуть к нему, изучив язык монстров, и возглавить бунт, либо остаться на стороне короля и поддерживать порядок на острове.

Проект описывается как смесь Skyrim, West of Loathing и Supraland. Он предлагает нелинейный сюжет, исследование мира, сражения и возможность повлиять на судьбу острова своими решениями. Игра уже доступна для покупки в Steam.