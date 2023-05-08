Them and Us скоро станет доступен в EGS

12 мая 2023 в 14:00 по МСК классический хоррор на выживание Them and Us станет доступен для покупки в Epic Game Store. Уже сейчас вы можете добавить игру в список желаемого, чтобы не пропустить момент старта продажи на платформе.
Ранее проект можно было купить только в Steam, однако позже (10 мая 2022) он стал доступен для приобретения и в GOG. Таким образом теперь игру можно купить сразу на трёх платформах, опираясь лишь на своё предпочтение.
Напоминаем, что в Them and Us доступна полная локализация от The Bullfinch Team и Mechanics VoiceOver.
Хоть и не пользуюсь ЕГС, но хорошо, что есть выбор
Смысл? Только если цены раза в 2 ниже, чем в Steam. Да и зачастили они отбирать игры, даже платные. Меня это не коснулось, но 10 раз подумаю прежде чем купить что-то в ЕГС.
Полагаю, это касается тех игр, где решение об "отбирании" игр приняли сами разработчики или же издатели. У Them and Us разработчик и издатель один - TendoGames Co., Ltd. И они не против продажи игры в России, поскольку, открою вам секрет, за один день смогли добиться появления необходимого сертификата на возрастной рейтинг игры для России. Думаю, если бы разрабы были против продаж, то они бы не запаривались с этим вовсе)
Сам факт того, что в ЕГС забирают игры за которые заплатили мягко говоря отстой. Не имею ввиду конкретно этих разработчиков)
Самое главное на 4 платформе то же есть, остальные 3 не имеют значения)))
Ась?
"Купить" в EGS, насмешили.