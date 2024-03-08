Бывшие сотрудники CD Projekt показали первый трейлер приключенческого экшена Thorgal

Варшавские разработчики Mighty Koi, которые так же работает над soulslike The Night Wanderer, анонсировали приключенческую экшен-игру Thorgal для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата выхода не была объявлена. В команду разработчиков входят бывшие сотрудники FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt или Ubisoft.

Thorgal - это приключенческий экшен с элементами RPG, действие которого разворачивается в мире популярных комиксов, созданных Гжегожем Росинским и Жаном Ван Хамме. Основанная на классической, хорошо известной сказке, которую бережно хранят поклонники, фэнтезийная сюжетная линия стремится к современной и увлекательной адаптации.

Игроку предстоит взять на себя роль главного героя серии, Торгала Эгирссона - воина-викинга с загадочным происхождением. Ему придется столкнуться с врагами, скрывающимися за ним и его семьей - людьми и богами, известными из норвежской мифологии. На протяжении всего игрового процесса ему предстоит выполнить множество знакомых по RPG заданий, а также столкнуться с опасными монстрами, разбойниками и могущественными неведомыми силами. Во время своего путешествия Торгал встретит персонажей, ранее известных по комиксам, и посетит огромные, тщательно проработанные локации.

Thorgal призван заинтересовать уже существующих поклонников серии, привлечь новых любителей фэнтези и познакомить любителей RPG с классическим комиксом.