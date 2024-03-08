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Thorgal TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7 1 оценка

Бывшие сотрудники CD Projekt показали первый трейлер приключенческого экшена Thorgal

butcher69
Новости

Варшавские разработчики Mighty Koi, которые так же работает над soulslike The Night Wanderer, анонсировали приключенческую экшен-игру Thorgal для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата выхода не была объявлена. В команду разработчиков входят бывшие сотрудники FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt или Ubisoft.

Thorgal - это приключенческий экшен с элементами RPG, действие которого разворачивается в мире популярных комиксов, созданных Гжегожем Росинским и Жаном Ван Хамме. Основанная на классической, хорошо известной сказке, которую бережно хранят поклонники, фэнтезийная сюжетная линия стремится к современной и увлекательной адаптации.

Игроку предстоит взять на себя роль главного героя серии, Торгала Эгирссона - воина-викинга с загадочным происхождением. Ему придется столкнуться с врагами, скрывающимися за ним и его семьей - людьми и богами, известными из норвежской мифологии. На протяжении всего игрового процесса ему предстоит выполнить множество знакомых по RPG заданий, а также столкнуться с опасными монстрами, разбойниками и могущественными неведомыми силами. Во время своего путешествия Торгал встретит персонажей, ранее известных по комиксам, и посетит огромные, тщательно проработанные локации.

Thorgal призван заинтересовать уже существующих поклонников серии, привлечь новых любителей фэнтези и познакомить любителей RPG с классическим комиксом.

14
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Трогал?

2
Agat7

покажи на кукле за какие места тебя дядя трогал

0
darkMarshall

Отлично, а теперь геймплей в студию

0
hpi

https://youtu.be/2GKobQxCbss?feature=shared

-1