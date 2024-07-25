В зону обслуживания MMORPG Throne and Liberty добавили Россию

Область обслуживания MMORPG Throne and Liberty была увеличена. В обновлённом списке из 19 регионов теперь можно найти Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.
Компания NCSoft порадовала геймеров новостью о расширении зоны обслуживания Throne and Liberty, что позволит большему числу игроков ознакомиться с проектом.
Теперь в эту игру смогут играть жители следующих регионов: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Макао, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина, Молдова, ОАЭ, Катар и Кувейт.
Игроки из России смогут наслаждаться MMORPG Throne and Liberty, однако зарегистрироваться можно только с указанием одной из перечисленных стран — изменить её после создания учётной записи не получится.
Вероятно, данное расширение касается лишь корейской версии игры, и неизвестно, смогут ли русскоязычные геймеры подключиться к глобальной версии, поскольку блокировка регионов в Steam остаётся. Также пока нет информации о появлении русских серверов или поддержки русского языка.
Релиз глобальной версии на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 17 сентября 2024 года.
Инова надеюсь хоть к этому руку не протянет.
Глобалка обслуживается амазоном, так что на глобале играть нам официально недозволенно. Только через VPN с возможными банами.
А вот на корее я сегодня без всяких VPN зашел пощупать игрушку. Нормальный пинг кстати. Перевода естественно на РУ нету, только английский и корейский, будут добавлять локализацию или нет - хз)
Но игра не сказать, что прям стоящая. Так может недельку побегать полевелиться. Серваки очень быстро заболотятся и кроме фарма ради фарма заняться нечем будет.
Есть любительский перевод кста