В зону обслуживания MMORPG Throne and Liberty добавили Россию

Область обслуживания MMORPG Throne and Liberty была увеличена. В обновлённом списке из 19 регионов теперь можно найти Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Компания NCSoft порадовала геймеров новостью о расширении зоны обслуживания Throne and Liberty, что позволит большему числу игроков ознакомиться с проектом.

Теперь в эту игру смогут играть жители следующих регионов: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Макао, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина, Молдова, ОАЭ, Катар и Кувейт.

Игроки из России смогут наслаждаться MMORPG Throne and Liberty, однако зарегистрироваться можно только с указанием одной из перечисленных стран — изменить её после создания учётной записи не получится.

Вероятно, данное расширение касается лишь корейской версии игры, и неизвестно, смогут ли русскоязычные геймеры подключиться к глобальной версии, поскольку блокировка регионов в Steam остаётся. Также пока нет информации о появлении русских серверов или поддержки русского языка.

Релиз глобальной версии на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 17 сентября 2024 года.