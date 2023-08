Западный релиз Throne and Liberty задержится до 2024 года, чтобы сделать боевую систему более динамичной ©

Сегодня NCSoft подтвердила в ходе ежеквартального отчета о прибылях и убытках, что MMORPG Throne and Liberty выйдет в 4 квартале 2023 года в Южной Корее, в то время как западный релиз отложен до 2024 года.



Причина задержки - доработка боевой системы. Хотя Throne and Liberty изначально представлялась как "MMORPG нового поколения" с динамическим изменением времени суток и погоды, влияющей на игровой процесс (при стрельбе из лука направление и сила ветра влияют на дальность полета, а при использовании молний во время дождя умение, поражающее только одну цель в солнечную погоду, меняется на умение широкого спектра действия), боевая система оказалась разочарованием, когда игроки получили в руки бета-версию в Южной Корее. Бой в текущей версии был основан на таргет-системе через Таb, которая встречалась в старых MMORPG, таких как Everquest или World of Warcraft, а не в более современных экшн MMORPG, таких как Elder Scrolls Online или Black Desert Online. Более того, во время атаки невозможно было даже двигаться, что приводило к очень статичной боевке. В настоящее время ситуация меняется:

Положительными моментами стали масштабная война и открытый мир, а также положительные отзывы о бизнес-модели. Досадным моментом был опыт раннего развития и необходимость доработки боевой системы, но сейчас эта часть значительно улучшена.



Что касается боевой системы, то была улучшена скорость реакции, что позволило использовать динамический бой, а также атаки во время движения. Кроме того, были уменьшены простые повторяющиеся элементы и увеличена скорость прокачки, чтобы вы могли наслаждаться ею.

NCSoft также готовит глобальное закрытое бета-тестирование совместно с Amazon Games, которая издает Throne and Liberty в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Японии. MMORPG, созданная на движке Unreal Engine, выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X с возможностью кроссплея между всеми платформами.