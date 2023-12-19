Отмененная перезагрузка TimeSplitters изначально была клоном Fortnite, но затем стала ремейком TimeSplitters 2

Отмененная игра TimeSplitters, находившаяся в разработке в студии Free Radical Design, предположительно, в свое время была бесплатным клоном Fortnite.

В редакцию Fandom обратился бывший сотрудник ныне закрытой студии Free Radical Design с новыми подробностями о разработке отмененного проекта TimeSplitters. В подтверждение своих слов анонимный источник поделился изображением внутриигрового персонажа, немного отличающаяся версия которого также доступна в портфолио художника 3D-персонажей Альфреда Тернера на ArtStation.

Анонимный сотрудник Free Radical Design рассказал, что направление проекта TimeSplitters изменилось в начале этого года, в марте 2023 года. Студия переключилась с бесплатного клона Fortnite на ремейк TimeSplitters 2 с несколькими новыми/измененными уровнями и сюжетом в альтернативной временной шкале. Они упомянули, что никому в студии не нравилось первоначальное направление, но у команды разработчиков долгое время не было выбора.

Согласно первоначальному видению, отмененная игра TimeSplitters должна была стать Free To Play королевской битвой с некоторыми дополнительными режимами, такими как Deathmatch, Team Deathmatch и Capture the Bag. Персонажи и скины планировались как часть микротранзакций. Были споры о том, что будет включено в игру, а что можно будет купить. В игре не было много сюжета, поскольку это была королевская битва, но у студии были такие вещи, как древние астронавты и "Космический бар", который являлся хабом.

Новое направление в основном представляло собой TimeSplitters 2 с одним уровнем TimeSplitters и двумя TimeSplitters 3, а также несколькими совершенно новыми разделами. Сюжет должен был представлять собой ситуацию "Что если", основанную на сюжете оригинала.

Сотрудник также рассказал, что решение о переходе с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 было принято сразу же после анонса нового движка. Переход занял много времени, и даже когда команда разработчиков сделала это, возникло множество проблем. По их словам, игру пришлось фактически переделывать с нуля, раздел за разделом.