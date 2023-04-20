Tin Hearts 20.04.2023
5.5 17 оценок

Повествовательная приключенческая головоломка Tin Hearts Out вышла для Nintendo Switch

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monk70
Новости

Издательство Wired Productions и Rogue Sun сообщили, что захватывающая приключенческая головоломка Tin Hearts стала доступна эксклюзивно для Nintendo Switch.

Получившая награду «Самая ожидаемая игра для Nintendo Switch» на выставке Gamescom 2022, Tin Hearts — это захватывающая приключенческая головоломка, основанная на повествовании, окутанная мощной историей любви и компромисса. Маршируйте и решайте все более сложные головоломки, чтобы раскрыть глубоко эмоциональную историю, охватывающую поколения и измерения, мастерски вплетенную в ткань альтернативно-викторианского мира.

Игра также появится на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), PlayStation 4 и PlayStation 5 и консолях Xbox 16 мая 2023 года. Версии для PCVR, Meta Quest 2 и PSVR2 должны быть выпущены в конце этого года.

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