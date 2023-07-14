Геймплейный трейлер стильного экшена от первого лица Tokyo Underground Killer ©

Сегодня на выставке Bitsummit в Киото разработчик Phoenix Game Productions из Осаки представил новый трейлер своей игры Tokyo Underground Killer.

Игра представляет собой экшен с видом от первого лица, разрабатываемый для ПК на движке Unreal Engine 4 и ориентированный на выпуск во втором квартале 2024 года, однако разработчики также рассматривают возможность создания консольных версий для PlayStation и Xbox.

Визуально игра сфокусирована на сочетании неонового и кровавого цветов, а ее карта расположена в Токио и вдохновлена реальным городом.

Для ведения боя игрок может использовать оружие (меч и суборужие, в том числе пистолеты) и магию крови. Враги, называемые "Flatliners", представляют собой смесь японской красоты и футуристических технологий.

В игре есть квартира, которую можно настраивать, и в которой в стиле комиксов развивается сюжет, а оттуда можно отправиться в городской центр в Синдзюку. Из центра можно спуститься в метро и пройти миссии, которые завершаются битвой с боссом.

Интересно, что в городском центре есть мини-игры. Среди них есть полноценная Pachinko.

Повествование ведется в интерактивном комиксе, автором которого является Ханс Стенбах, работавший в качестве художника над NieR: Automata и ремейком Resident Evil 4. Музыкальное сопровождение принадлежит Эндрю Халшулту, ранее написавшему музыку для Dusk, Amid Evil и Doom: The Ancient Gods. Режиссер - Дэниел Хеджази, который также является геймдиректором Phantom Fury от Slipgate Ironworks, а ранее работал в CyberConnect2, PlatinumGames и Capcom.