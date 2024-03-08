Известный инсайдер поделился подробностями Project Over - следующей основной игры Ghost Recon

О следующей основной игре Ghost Recon в настоящее время известно немногое, кроме того, что она находится в разработке под названием проекта Ovr/Over. Ранее известный инсайдер индустрии Том Хендерсон сообщал, что действие игры будет происходить во время вымышленной «Найманской войны».

В настоящее время следующую игру Ghost Recon планируется выпустить в 2025–2026 годах, что позволит франшизе Ghost Recon вернуться к виду от первого лица. Игра представляет собой командный военный тактический шутер, по своей природе почти напоминающий милсим, который также будет черпать вдохновение из некоторых ведущих военных игр от первого лица, включая серии Modern Warfare, Battlefield, Squad и Ready or Not.

Действие Project Over происходит во время Найманской войны во враждебной юго-восточной стране, где в результате военных преступлений погибли сотни тысяч человек. Понятно, что сюжет игры развивается вокруг «Призраков» — вашей команды — проникающих в зону боевых действий для выполнения секретных миссий и поиска предателя.

Похоже, что игра черпает вдохновение из серии Modern Warfare с некоторыми потенциально мрачными или противоречивыми миссиями и сегментами. Например, в одной из миссий ваш отряд чуть не застрелил мужчину, держащего ребенка – потому что они думали, что ребенок был бомбой – но они поняли это в последнюю секунду.

Графически кадры, предоставленные Хендерсону при условии, что они не будут опубликованы, демонстрируют значительное графическое улучшение по сравнению со своими предшественниками, и их лучше всего сравнивать с чем-то вроде Ready or Not.