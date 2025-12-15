Актриса Камилла Ладдингтон, сыгравшая Лару Крофт, попрощалась с Tomb Raider

После участия в трилогии Tomb Raider Survivor, актриса Камилла Ладдингтон передала свой лук и стрелы Аликс Уилтон Риган, опубликовав прощальный пост о своем персонаже.
Ладдингтон дебютировала в роли Лары Крофт в перезапуске 2013 года, где молодая и неопытная Лара оказалась на берегах Яматай. Затем актриса вернулась к этой роли в Rise of the Tomb Raider 2015 года и Shadow of the Tomb Raider 2018 года.
Однако в предстоящей Tomb Raider Catalyst роль Лары взяла на себя новая актриса. Как было объявлено на прошлой неделе на церемонии The Game Awards, Риган сыграет Лару Крофт в совершенно новой игре Tomb Raider от Crystal Dynamics и Amazon, а также в недавно анонсированном ремейке первой игры, известном как Legacy of Atlantis.
Вскоре после этого объявления Ладдингтон попрощалась с персонажем, добавив, что она «обожала» фэндом Tomb Raider.
Присоединиться к списку исполнителей Лары Крофт было невероятной честью, и она навсегда останется частью меня. Трилогия Survivor — это десятилетие приключений, которое я никогда не забуду. Я не могу быть более горда тем, что мы создали.
И как всегда, новая актриса получает этот невероятный подарок — примерить на себя роль. Итак, @alixwiltonregan… если тебе когда-нибудь понадобится лук, я знаю точное место, где его можно найти — в поместье Крофт.»
Риган также поделилась постом после объявления результатов The Game Awards, сказав, что роль Лары Крофт стала «абсолютным триумфом» её карьеры.
Это превзошло даже мои самые смелые мечты. Я просто хотела сказать спасибо и порадоваться. Мы только начинаем, ребята.
До роли Лары Крофт у Риган было множество других ярких ролей, включая Айю в Assassin's Creed Origins, Лею в Lies of P: Overture и Альт Каннингем в Cyberpunk 2077. Она также должна была сыграть Джоанну Дарк в отменённом перезапуске Perfect Dark.
Tomb Raider Catalyst перенесёт Лару в Северную Индию после своего релиза в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam. Что касается Tomb Raider: Legacy of Atlantis, то её релиз запланирован на следующий год.
новая Лара тоже классная , очень похожа на Лару из игры 2013 года
Вполне себе норм
Такова судьба красоты всегда. Не зря же говорят некоторые красота временна, а платишь всю жизнь за неё.))))
p.s. местные филологи могут для себя составить правильную, по их мнению, версию моего коммента у себя. Я же продолжу с их разрешения писать, так как считаю нужным и как это видят профессиональные филологи.
Какова судьба запятых?
Не совсем. Красота вечна, и проявляется в различных вещах. Женщина красива не сама по себе, это не ее заслуга, а потому что является тем, через что красота может проявиться. Временны и мимолетны вещи, через которые проявляется вечная красота и гармония мира.
Жаль, что уходит, хорошая была девочка.
она ж не померла
Относительно прошлого образа была хорошей. Это имел ввиду. Поглядим на нынешний, что будет.
Передала лук и стрелы со словами "Теперь Рэмбо - ты".
эта ларка была прекрасна,но сами игры мне не зашли.сделали из неё какого то рембо,а не расхитительницу
как и из Нетана Дрейка из Анчартед.
Прям видно как разработчики этой трилогии вдохновлялись этой серией.
F
топ модель в трилогии 2006-2008, еще и сисястая
Спасибо Камилле за её невероятную роль в игре. Она всегда будет в сердцах фанатов серии как образ молодой Крофт.
Грустно. Риган всего-лишь актриса озвучания, что по факту не значит ничего, ведь у каждого региона свои актеры, и даже Айя из Истоков лично для меня это Щербакова (и она прекрасна), с остальными персонажами тоже самое, я полагаю, а Альт так и вовсе внешне больше похожа на Оливию Уайлд, ну а голос - Миэ Сонодзаки (потому что я играю на японском) ... так что, как то так, да 🙄
А Камилла - не просто голос персонажа, она участвовала и в моушен капчер. Она и есть персонаж 🥰