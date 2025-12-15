Актриса Камилла Ладдингтон, сыгравшая Лару Крофт, попрощалась с Tomb Raider

После участия в трилогии Tomb Raider Survivor, актриса Камилла Ладдингтон передала свой лук и стрелы Аликс Уилтон Риган, опубликовав прощальный пост о своем персонаже.

Ладдингтон дебютировала в роли Лары Крофт в перезапуске 2013 года, где молодая и неопытная Лара оказалась на берегах Яматай. Затем актриса вернулась к этой роли в Rise of the Tomb Raider 2015 года и Shadow of the Tomb Raider 2018 года.

Однако в предстоящей Tomb Raider Catalyst роль Лары взяла на себя новая актриса. Как было объявлено на прошлой неделе на церемонии The Game Awards, Риган сыграет Лару Крофт в совершенно новой игре Tomb Raider от Crystal Dynamics и Amazon, а также в недавно анонсированном ремейке первой игры, известном как Legacy of Atlantis.

Вскоре после этого объявления Ладдингтон попрощалась с персонажем, добавив, что она «обожала» фэндом Tomb Raider.

Присоединиться к списку исполнителей Лары Крофт было невероятной честью, и она навсегда останется частью меня. Трилогия Survivor — это десятилетие приключений, которое я никогда не забуду. Я не могу быть более горда тем, что мы создали.



И как всегда, новая актриса получает этот невероятный подарок — примерить на себя роль. Итак, @alixwiltonregan… если тебе когда-нибудь понадобится лук, я знаю точное место, где его можно найти — в поместье Крофт.»

Риган также поделилась постом после объявления результатов The Game Awards, сказав, что роль Лары Крофт стала «абсолютным триумфом» её карьеры.

Это превзошло даже мои самые смелые мечты. Я просто хотела сказать спасибо и порадоваться. Мы только начинаем, ребята.

До роли Лары Крофт у Риган было множество других ярких ролей, включая Айю в Assassin's Creed Origins, Лею в Lies of P: Overture и Альт Каннингем в Cyberpunk 2077. Она также должна была сыграть Джоанну Дарк в отменённом перезапуске Perfect Dark.

Tomb Raider Catalyst перенесёт Лару в Северную Индию после своего релиза в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam. Что касается Tomb Raider: Legacy of Atlantis, то её релиз запланирован на следующий год.