Embracer раскрыла подробности сделки с Amazon касательно следующей Tomb Raider

Два года назад шведское издательство Embracer Group официально объявило о том, что следующая Tomb Raider находится в разработке, а игра создается в сотрудничестве с Amazon Games. После этого появились слухи касательно стоимости сделки - в них фигурировала астрономическая сумма в 600 миллионов долларов, однако сегодня во время презентации, посвящённой третьему финансовому кварталу текущего года, издательство раскрыло подробности и реальную стоимость сделки.

Сделка обошлась компании Amazon в 47 миллионов долларов, что значительно ниже той суммы, которая фигурировала в слухах. Помимо этого стало известно о том, что Embracer Group по-прежнему остается владельцем прав на продукцию данного бренда и отвечает за создание игры, а Amazon при этом обеспечит распространение и полную поддержку данной игры.

По всей видимости таким образом Embracer Group решила разделить финансирование игры с другой компанией взамен на часть прибыли с нее, однако издательство по-прежнему отвечает за разработку игры и дальнейшее развитие бренда.