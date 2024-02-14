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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 98 оценок

Дебют сборника Tomb Raider Remastered в Steam оказывается весьма успешным

Gruz_
Новости

Сегодня состоится релиз Tomb Raider 1-2-3 Remastered, сборника обновленных версий первых трех частей серии о приключениях Лары Крофт. Выбор такого дня для релиза был вполне осознанным, учитывая, что в игровом мире день рождения Лары приходится на 14 февраля.

Сборник получил положительные отзывы от обозревателей и с успехом стартовал в Steam. Сейчас в Tomb Raider Remastered на платформе Valve одновременно играют 2378 человек, и их количество постепенно увеличивается. Этот результат впечатляет, если учесть тот факт, что с релиза прошло всего несколько часов. Игра также доступна на других сервисах цифровой дистрибуции и на консолях (PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S). Также стоит добавить, что на данный момент 87% из 58 отзывов пользователей являются положительными.

Среди нововведений в Tomb Raider 1-2-3 Remastered — фоторежим, возможность переключения на более современное управление, 3D-предметы вместо плоских 2D-спрайтов, улучшенное освещение, анимация и другие визуальные эффекты.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Алишер Тухтаев

Грудь не треугольная, расходимся.

4
Stas776

Одной кнопкой включается треугольная

1
Алишер Тухтаев Stas776

Тогда я спокоен) спасибо за инфу)

1
hamsta

может пройду наконец-то хоть одну из них до конца

2
Кей Овальд

Их, оказывается, GamesVoice озвучивали. Так что обязательно возьму. На НГ.

1
saa0891
возможность переключения на более современное управление

Можно этот пункт как то расшифровать.

Лучше бы конечно новую часть выпустили на уровне трех последних,Лару всегда проходишь с огромным удовольствием в последней части так они вообще вернулись к истокам запилив просто огромнейшее количество интересных гробниц с тонной секретов,головоломок и ловушек,на максимальной сложности проходится отлично,челенджа вагон и тележка,одна ошибка и начинаешь с сейва у костра,ну или ремейк первой,эти ремастеры как то вообще не впечатляют.

0
Сергей Понащенко

Ждём новость, что в Британии будет на первом месте по продажам.

0
YouTube_GamesTezi

Недавно, на стриме играл в оригинальную, первую часть, вообще понравились атмосфера и геймплей, управление, конечно жесть не удобное, но, со временем привык, а тут бац, реместер с улучшенным графоном, да ещё и с удобным, современным управлением. Кайф.

0
ANONYMOUS_FRI3ND

Кто-нибудь знает, эти три части имеют сюжетное отношение к Legend, Anniversary и Underworld? Или Legend, Anniversary и Underworld - это был перезапуск серии? Как Tomb Raider 2013-го года?

0
Stas776

Anniversary был ремейком самой первой части, которая включена в данный ремастер

Legend и Underworld, если не ошибаюсь, были перезапуском

1
ANONYMOUS_FRI3ND Stas776

Понял, спасибо.

0
VоЛъ4ок

Ремастер ... вот это развод гоев

-8
Stas776

Где развод?

0
I love my computer Stas776

Да вон же, вон, на пригорочке.

0
Петр Стрельцов Stas776

Не обращай внимание на кретинов, он из тех кто обычно ссыт на детской площадке..

2