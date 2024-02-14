Дебют сборника Tomb Raider Remastered в Steam оказывается весьма успешным

Сегодня состоится релиз Tomb Raider 1-2-3 Remastered, сборника обновленных версий первых трех частей серии о приключениях Лары Крофт. Выбор такого дня для релиза был вполне осознанным, учитывая, что в игровом мире день рождения Лары приходится на 14 февраля.

Сборник получил положительные отзывы от обозревателей и с успехом стартовал в Steam. Сейчас в Tomb Raider Remastered на платформе Valve одновременно играют 2378 человек, и их количество постепенно увеличивается. Этот результат впечатляет, если учесть тот факт, что с релиза прошло всего несколько часов. Игра также доступна на других сервисах цифровой дистрибуции и на консолях (PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S). Также стоит добавить, что на данный момент 87% из 58 отзывов пользователей являются положительными.

Среди нововведений в Tomb Raider 1-2-3 Remastered — фоторежим, возможность переключения на более современное управление, 3D-предметы вместо плоских 2D-спрайтов, улучшенное освещение, анимация и другие визуальные эффекты.