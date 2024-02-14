Дебют сборника Tomb Raider Remastered в Steam оказывается весьма успешным

Сегодня состоится релиз Tomb Raider 1-2-3 Remastered, сборника обновленных версий первых трех частей серии о приключениях Лары Крофт. Выбор такого дня для релиза был вполне осознанным, учитывая, что в игровом мире день рождения Лары приходится на 14 февраля.
Сборник получил положительные отзывы от обозревателей и с успехом стартовал в Steam. Сейчас в Tomb Raider Remastered на платформе Valve одновременно играют 2378 человек, и их количество постепенно увеличивается. Этот результат впечатляет, если учесть тот факт, что с релиза прошло всего несколько часов. Игра также доступна на других сервисах цифровой дистрибуции и на консолях (PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S). Также стоит добавить, что на данный момент 87% из 58 отзывов пользователей являются положительными.
Среди нововведений в Tomb Raider 1-2-3 Remastered — фоторежим, возможность переключения на более современное управление, 3D-предметы вместо плоских 2D-спрайтов, улучшенное освещение, анимация и другие визуальные эффекты.
Грудь не треугольная, расходимся.
Одной кнопкой включается треугольная
Тогда я спокоен) спасибо за инфу)
может пройду наконец-то хоть одну из них до конца
Их, оказывается, GamesVoice озвучивали. Так что обязательно возьму. На НГ.
Можно этот пункт как то расшифровать.
Лучше бы конечно новую часть выпустили на уровне трех последних,Лару всегда проходишь с огромным удовольствием в последней части так они вообще вернулись к истокам запилив просто огромнейшее количество интересных гробниц с тонной секретов,головоломок и ловушек,на максимальной сложности проходится отлично,челенджа вагон и тележка,одна ошибка и начинаешь с сейва у костра,ну или ремейк первой,эти ремастеры как то вообще не впечатляют.
Ждём новость, что в Британии будет на первом месте по продажам.
Недавно, на стриме играл в оригинальную, первую часть, вообще понравились атмосфера и геймплей, управление, конечно жесть не удобное, но, со временем привык, а тут бац, реместер с улучшенным графоном, да ещё и с удобным, современным управлением. Кайф.
Кто-нибудь знает, эти три части имеют сюжетное отношение к Legend, Anniversary и Underworld? Или Legend, Anniversary и Underworld - это был перезапуск серии? Как Tomb Raider 2013-го года?
Anniversary был ремейком самой первой части, которая включена в данный ремастер
Legend и Underworld, если не ошибаюсь, были перезапуском
Понял, спасибо.
Ремастер ... вот это развод гоев
Где развод?
Да вон же, вон, на пригорочке.
Не обращай внимание на кретинов, он из тех кто обычно ссыт на детской площадке..