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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 239 оценок

Из ремастера Tomb Raider 3 удалили эротические плакаты с Ларой Крофт

Simple Jack
Новости

Пользователи Reddit обратили внимание, что создатели ремастера Tomb Raider 3 удалили плакаты с обнаженной Ларой Крофт. Их убрали в патче, который вышел 11 апреля, однако разработчики не сообщили об изменении.

Плакаты с обнаженной Ларой Крофт находились на уровне Sleeping with the Fishes. Их можно было увидеть на стене в раздевалке, однако после выхода патча они пропали. Геймеры отметили, что если в настройках Tomb Raider 3 включить оригинальную графику, то постеры вновь появятся на том же месте.

Переиздание Tomb Raider 1-3 вышло 14 февраля 2024 года. В феврале в сети заметили намек на создание ремастера еще одной части под названием The Last Revelation.

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-12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndralStormborn

Нужно наказать негодяев!

1
ugf16349

Зря-зря!

-1
hpi

Сейчас бы на пикселя дрочить.

-2
Omnia Smirnow

Конец эпохи плакатов с красивыми женщинами... наверное завезут обновление с ЛГБТ постерами.

-3
saa0891

Гандурасы что тут ещё скажешь.

Спойлер
-11
ZAUSA

Это вообще кто?

Очередное творение "Ай-дегенатор", где все похожи?))

6