Из ремастера Tomb Raider 3 удалили эротические плакаты с Ларой Крофт

Пользователи Reddit обратили внимание, что создатели ремастера Tomb Raider 3 удалили плакаты с обнаженной Ларой Крофт. Их убрали в патче, который вышел 11 апреля, однако разработчики не сообщили об изменении.

Плакаты с обнаженной Ларой Крофт находились на уровне Sleeping with the Fishes. Их можно было увидеть на стене в раздевалке, однако после выхода патча они пропали. Геймеры отметили, что если в настройках Tomb Raider 3 включить оригинальную графику, то постеры вновь появятся на том же месте.

Переиздание Tomb Raider 1-3 вышло 14 февраля 2024 года. В феврале в сети заметили намек на создание ремастера еще одной части под названием The Last Revelation.