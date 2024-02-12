Сравнение графики Tomb Raider Remastered и оригинала

Tomb Raider 1-3 Remastered выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК на этой неделе. Хорошая возможность заново открыть для себя легендарные игры, но на более современных машинах. Что касается изменений, компания Aspyr, специализирующаяся на портах, заверила, что помимо улучшенной графики будет «гораздо более плавное» управление.
Посмотрите это сравнение графики Tomb Raider, в котором представлены Tomb Raider Remastered (2024) и оригинальная версия приключенческого боевика Tomb Raider (1996). В этом новом обновленном игровом процессе Tomb Raider в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду основное внимание уделяется Tomb Raider Level 1: Cave.
Дата выхода The Tomb Raider 1-3 Remastered — 14 февраля 2024 года на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Я, наверно, херню напишу, но иногда мне освещение в оригинале нравится больше :D
С удовольствием погоняю Ларку. И "тупое сглаживание" тут уместно...
Катсцены вообще чуть чёткость подтянули, чтобы переделать это нужно по новому видео снимать.
Может как игру опробую, в целом пойдёт как такой ленивый ремастер, всё же поприятнее чем оригинал смотрится.
Бл... им не стыдно??? Вместо того чтоб сделать внятный ремейк, они тупа добавили сглаживания.
А я думаю ещё полигонов набросали
Зря треугольные сиськи пофиксили, это было фишкой игры...