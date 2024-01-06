В трилогии Tomb Raider Remastered появится современное управление

Какой бы замечательной ни была оригинальная трилогия Tomb Raider, но даже самые большие поклонники серии признают, что управление здесь не слишком хорошо сохранилось и к нему трудно привыкнуть, особенно если вы не ветеран в мире Лары Крофт. Фанаты гадали, появится ли в ремастированной трилогии что-то, что поможет справиться с этой проблемой и сделать управление немного проще, чего не было подтверждено во время первоначального анонса.

К счастью, чуть более чем за месяц до релиза, PR-агентство Sandbox Strategies раскрыло несколько подробностей о геймплейных изменениях, которые появятся в сборнике Tomb Raider. Главное из них - возможность переключения между "классическим и современным управлением на джойстиках", что должно значительно упростить перемещение Лары по локациям.

В твите также сообщается, что во всех трех играх будет возможность фиксировать камеру, что сделает их прохождение немного проще. Кроме того, в сообщении говорится, что в игре будет возможность в любой момент менять настройки режимов графики между классическим и ремастерингом, а также что в сборнике будут доступны достижения.

Немного странно, что для подтверждения наличия современной схемы управления в ремастерах трилогии понадобилось так много времени, так как о ней не было сказано ни в анонсирующем трейлере, ни на странице игры в Steam. В любом случае сборник Tomb Raider I-III Remastered появится на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch и PC 14 февраля, то есть, в день рождения Лары Крофт.