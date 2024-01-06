В трилогии Tomb Raider Remastered появится современное управление

Какой бы замечательной ни была оригинальная трилогия Tomb Raider, но даже самые большие поклонники серии признают, что управление здесь не слишком хорошо сохранилось и к нему трудно привыкнуть, особенно если вы не ветеран в мире Лары Крофт. Фанаты гадали, появится ли в ремастированной трилогии что-то, что поможет справиться с этой проблемой и сделать управление немного проще, чего не было подтверждено во время первоначального анонса.
К счастью, чуть более чем за месяц до релиза, PR-агентство Sandbox Strategies раскрыло несколько подробностей о геймплейных изменениях, которые появятся в сборнике Tomb Raider. Главное из них - возможность переключения между "классическим и современным управлением на джойстиках", что должно значительно упростить перемещение Лары по локациям.
В твите также сообщается, что во всех трех играх будет возможность фиксировать камеру, что сделает их прохождение немного проще. Кроме того, в сообщении говорится, что в игре будет возможность в любой момент менять настройки режимов графики между классическим и ремастерингом, а также что в сборнике будут доступны достижения.
Немного странно, что для подтверждения наличия современной схемы управления в ремастерах трилогии понадобилось так много времени, так как о ней не было сказано ни в анонсирующем трейлере, ни на странице игры в Steam. В любом случае сборник Tomb Raider I-III Remastered появится на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch и PC 14 февраля, то есть, в день рождения Лары Крофт.
Ну что сказать Запуск без бубна, приукрашенная графика, Русская озвучка так еще и современное управление с достижениями. Круто
Хорошо, что будет возможность выбрать схему управления.
Стоит брать? я оригиналы не играла.
Неужели!
Думаю самым лучшим будет сохранить обе модели управление как сделали в ремастере C&C. С другой стороны геймпады в этом плане сильно облегчают управление играми которые сейчас называют паркурными. Тогда я что-то не слышал такого слова про игры с ларой. Но время меняются. А вообще надеюсь что на этот раз перезапуск в виде ремастера будет более удачным чем предыдущие попытки. И что это не будет наконец типа срубить бабла с некогда великой серии игр.
А его не было!? O_o
Ремастеры пусть себе в очко засунут, этим играм ремейки нужны типа как Капком серию резика ремейкнула
Кто реально будет играть со старой графикой ?) серьезно ?) с треугольной Ларой Крофт ? Отдельный вид извращения видимо )
Та там дело даже не в графике, а в деревянном управлении не предназначены для такого геймплея. Вот серьёзно в молодости на первой плойке мы до дыр затирали Resident Evil, Silent Hill и MGS, а на коробочку с антологией tomb Raider смотрели с подозрением и не прикасались даже в ноугеймс. Ремейк первой части в виде аниверсари проблему не решило, теперь игра стала просто проходной бродилкой с унылыми головоломками. Единственная серия игр, которые мне не нравится от слова совсем. Хотя подобный сеттинг люблю.
Трейлер видимо не смотрели, там Лара не треугольная.
Путинцы