Tomb Raider: Definitive Edition стала доступна на PC спустя 10 лет консольной эксклюзивности

Вчера студия Crystal Dynamics неожиданно выпустила Tomb Raider 2013-го года в MS Store. Релиз сопровождался тем, что студия неправильно установила ценник на игру, из-за чего игра некоторое время была доступна бесплатно. Однако многие пользователи на фоне этого не заметили другое, гораздо более важное событие.
Дело в том, что в MS Store была выпущена Definitive Edition версия игры, которая ранее не выходила на PC и была эксклюзивом консолей более 10 лет. В Definitive Edition разработчики улучшили многие модели (в том числе модель самой Лары), добавили поддержку TressFX 2.0, улучшили освещение, а так же встроили все DLC в игру. Полное сравнение обычной и DE версии доступно на нашем сайте. Таким образом, PC-игроки получили лучшую версию игры. Кроме того, сообщается, что теперь игра поддерживает функцию Play Anywhere, поэтому покупатель получает игру сразу и для Xbox и для PC.
Примечательно, что в отличии от оригинальной игры, издателем Definitive Edition выступила сама студия Crystal Dynamics, которая ушла от Square Enix 2 года назад. По всей видимости, студия либо по собственной инициативе, либо при поддержке Microsoft, решила перенести переиздание на PC и порадовать фанатов серии. При этом игроки сообщили, что формы Лары Крофт нисколько не пострадали в Definitive Edition. Остаётся надеяться, что Definitive Edition в скором времени так же станет доступна и в Steam.
на торрентах пока нету
Хорошо смотрел?
Это та версия где они испортили модель Лары?
хухня
Улучшили? Там же лицо хуже сделали
Оно не стало лучше просто другое и всё но не страшное
Сравнение в студию... А там и решим по факту.
Я думал сорвивпл едишин выпустили.
Вполне возможно, обычную версию, могут бесплатно обновить до Definitive как было с прошлыми частями, в стим и epic games.
Эээ, а пользователи ПК в курсе, что это какой-то эксклюзив? Ой это же какой-то там эдишн, что прямо таки ломает всю игру
Ждём версию Definitive Edition в стиме.
графон там слишком уже устарел, чтобы перепроходить, да и игра не сказать что прям мега супер какая-то. Типовой экшон на разок на 8 и 10. Блокбастер, но как и любой блокбастер актуален только для своего времени.
С учётом что, это лучшая игра перезапущенной линейки, а графон с 2013 года не особо ушёл вперёд,отличный вброс.
Нищая игра столетней давности еще и за 19 пиндосов
на плойке у меня 5ой она за 200р по скидке заберал ее до санкций и да она лучше чем на пк)))
Опять консольщик решил написать, что он круче ПКшников. И опять не к месту.