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Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 070 оценок

Tomb Raider: Definitive Edition стала доступна на PC спустя 10 лет консольной эксклюзивности

AceTheKing
Новости

Вчера студия Crystal Dynamics неожиданно выпустила Tomb Raider 2013-го года в MS Store. Релиз сопровождался тем, что студия неправильно установила ценник на игру, из-за чего игра некоторое время была доступна бесплатно. Однако многие пользователи на фоне этого не заметили другое, гораздо более важное событие.

Дело в том, что в MS Store была выпущена Definitive Edition версия игры, которая ранее не выходила на PC и была эксклюзивом консолей более 10 лет. В Definitive Edition разработчики улучшили многие модели (в том числе модель самой Лары), добавили поддержку TressFX 2.0, улучшили освещение, а так же встроили все DLC в игру. Полное сравнение обычной и DE версии доступно на нашем сайте. Таким образом, PC-игроки получили лучшую версию игры. Кроме того, сообщается, что теперь игра поддерживает функцию Play Anywhere, поэтому покупатель получает игру сразу и для Xbox и для PC.

Примечательно, что в отличии от оригинальной игры, издателем Definitive Edition выступила сама студия Crystal Dynamics, которая ушла от Square Enix 2 года назад. По всей видимости, студия либо по собственной инициативе, либо при поддержке Microsoft, решила перенести переиздание на PC и порадовать фанатов серии. При этом игроки сообщили, что формы Лары Крофт нисколько не пострадали в Definitive Edition. Остаётся надеяться, что Definitive Edition в скором времени так же станет доступна и в Steam.

17
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SaintsEagle

на торрентах пока нету

6
Залупiвка

Хорошо смотрел?

0
DImancor

Это та версия где они испортили модель Лары?

3
JohnTornton

хухня

1
Stas776

Улучшили? Там же лицо хуже сделали

0
Punisher1

Оно не стало лучше просто другое и всё но не страшное

2
CT3H

Сравнение в студию... А там и решим по факту.

0
hpi

Я думал сорвивпл едишин выпустили.

0
kotasha

Вполне возможно, обычную версию, могут бесплатно обновить до Definitive как было с прошлыми частями, в стим и epic games.

0
da2dy

Эээ, а пользователи ПК в курсе, что это какой-то эксклюзив? Ой это же какой-то там эдишн, что прямо таки ломает всю игру

0
Exies27

Ждём версию Definitive Edition в стиме.

-1
Гемор

графон там слишком уже устарел, чтобы перепроходить, да и игра не сказать что прям мега супер какая-то. Типовой экшон на разок на 8 и 10. Блокбастер, но как и любой блокбастер актуален только для своего времени.

-5
da2dy

С учётом что, это лучшая игра перезапущенной линейки, а графон с 2013 года не особо ушёл вперёд,отличный вброс.

0
sdfgjkhsdf9vywe

Нищая игра столетней давности еще и за 19 пиндосов

-5
inkomniak

на плойке у меня 5ой она за 200р по скидке заберал ее до санкций и да она лучше чем на пк)))

-7
NochnoiGid

Опять консольщик решил написать, что он круче ПКшников. И опять не к месту.

-1