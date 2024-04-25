Tomb Raider: Definitive Edition стала доступна на PC спустя 10 лет консольной эксклюзивности

Вчера студия Crystal Dynamics неожиданно выпустила Tomb Raider 2013-го года в MS Store. Релиз сопровождался тем, что студия неправильно установила ценник на игру, из-за чего игра некоторое время была доступна бесплатно. Однако многие пользователи на фоне этого не заметили другое, гораздо более важное событие.

Дело в том, что в MS Store была выпущена Definitive Edition версия игры, которая ранее не выходила на PC и была эксклюзивом консолей более 10 лет. В Definitive Edition разработчики улучшили многие модели (в том числе модель самой Лары), добавили поддержку TressFX 2.0, улучшили освещение, а так же встроили все DLC в игру. Полное сравнение обычной и DE версии доступно на нашем сайте. Таким образом, PC-игроки получили лучшую версию игры. Кроме того, сообщается, что теперь игра поддерживает функцию Play Anywhere, поэтому покупатель получает игру сразу и для Xbox и для PC.

Примечательно, что в отличии от оригинальной игры, издателем Definitive Edition выступила сама студия Crystal Dynamics, которая ушла от Square Enix 2 года назад. По всей видимости, студия либо по собственной инициативе, либо при поддержке Microsoft, решила перенести переиздание на PC и порадовать фанатов серии. При этом игроки сообщили, что формы Лары Крофт нисколько не пострадали в Definitive Edition. Остаётся надеяться, что Definitive Edition в скором времени так же станет доступна и в Steam.