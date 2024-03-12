Симулятор тенниса TopSpin 2K25 выйдет 26 апреля: представлен новый геймплей и скриншоты

Компания 2K Games объявила дату выхода TopSpin 2K25, которая будет доступна с 26 апреля 2024 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Те, кто приобретет Deluxe или Grand Slam Edition, смогут начать играть на три дня раньше, то есть с 23 апреля.

Спустя 13 лет после выхода последней части популярная теннисная серия, начавшаяся в 2004 году, возвращается. В новой версии игры вас ждет ультрареалистичная графика, корты и трибуны, выполненные полностью в 3D, а также великие чемпионы, такие как Роджер Федерер, Андре Агасси, Карлос Алькарас и многие другие. Игра будет проходить на таких знаменитых площадках, как центральный корт Уимблдона, арена Рода Лейвера на Открытом чемпионате Австралии и теннисный корт Индианы Уэллс.

В TopSpin 2K25 появится режим TopSpin Academy, в котором Джон Макинрой, вернее, его виртуальная версия, будет вести игроков через изучение основ тенниса с помощью базовых уроков, а в продвинутых уроках будут даны подробные объяснения каждой динамики игры. Все это подготовит вас к режиму карьеры, где вы сможете создать свой собственный аватар с помощью обширного редактора и встретиться со звездами тенниса.

Также в игре будет возможность играть в одиночку или с другими игроками в онлайн и локальном мультиплеере в матчах 1v1 или 2v2. Если вы хотите узнать больше, предлагаем вам прочитать наш обзор TopSpin 2K25.