Take-Two официально анонсировала TopSpin 2K25 - новая часть в серии выйдет впервые за 13 лет

Буквально только что компания Take-Two представила дебютный трейлер игры TopSpin 2K25. Игру разрабатывает Hangar 13, таким образом слух о том, что студия занята разработкой Top Spin 5 и Mafia 4 полностью подтвердился, учитывая то, что разработку новой части Mafia Take-Two подтвердила еще в прошлом году.

Новая часть Top Spin выйдет впервые за 13 лет - последняя на текущий момент игра в серии, Top Spin 4, вышла еще в далеком 2011-м году - что примечательно ее выпустили предшественники Hangar 13 по серии Mafia, студия 2K Czech.

Компания призвала фанатов следить за обновлениями - она планирует поделиться новостями по игре в скором времени.