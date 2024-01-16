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TopSpin 2K25 2024 г.
Симулятор, Спорт
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Take-Two официально анонсировала TopSpin 2K25 - новая часть в серии выйдет впервые за 13 лет

AceTheKing
Новости

Буквально только что компания Take-Two представила дебютный трейлер игры TopSpin 2K25. Игру разрабатывает Hangar 13, таким образом слух о том, что студия занята разработкой Top Spin 5 и Mafia 4 полностью подтвердился, учитывая то, что разработку новой части Mafia Take-Two подтвердила еще в прошлом году.

Новая часть Top Spin выйдет впервые за 13 лет - последняя на текущий момент игра в серии, Top Spin 4, вышла еще в далеком 2011-м году - что примечательно ее выпустили предшественники Hangar 13 по серии Mafia, студия 2K Czech.

Компания призвала фанатов следить за обновлениями - она планирует поделиться новостями по игре в скором времени.

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5
TopSpin 2K25
2024 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
bysaturn

У этих лучше ничего не покупать. 2К убогие жмоты.

4
Pogosso_

Почему в 2024 не научились еще делать не пластмассовых людей в симуляторах?

2
alexhistory

Да можно было и не делать, никто не заметит.

0
Евгений Кондратенко

Играл в Top spin 4 на PS3. Лучший теннисный симулятор как по мне

0
pavel ush

играю в топ спин 4 на эмуле ,ничего лучше пока про теннис не выпустили за 13 лет

0