Состоялся анонс хоррора Tormented Souls 2 ©

Tormented Souls 2 обещает стать еще одним кошмарным приключением для Кэролайн Уолкер

В завершение выставки Future Games Show Gamescom 2023 была представлена игра Tormented Souls 2, долгожданное продолжение игры 2021 года от разработчика Dual Effect и издателя PQube.

Кэролайн Уокер предстоит исследовать еще одно страшное место, сменив клаустрофобные коридоры особняка Винтерлейк на приключения в более священных местах.

В Tormented Souls 2 Кэролайн Уокер будет путешествовать по жутким церквям и леденящим душу монастырям, сражаясь с кошмарами, преследующими эти места, с помощью самодельного оружия и любого света, который она сможет найти. Действие игры разворачивается после событий первой части, и, похоже, что здесь мы встретимся с более измученной Уокер - что неудивительно, учитывая события, изменившие ее реальность в Tormented Souls.

Если вы не играли в оригинальную игру, ее можно считать любовным письмом к лучшим хоррор-играм на выживание. В ней используется фиксированная перспектива камеры и продуманные головоломки, как в первых частях Alone in the Dark и Resident Evil. Мы ожидаем, что Tormented Souls 2 еще больше расширит эту концепцию, предложив свежий поворот к традиционным хоррор-приемам и удивительно яркий дизайн окружающей среды, который не даст нам уснуть до глубокой ночи.

Tormented Souls 2 выглядит значительно лучше своей предшественницы с точки зрения тональности и визуальной достоверности, поэтому мы с нетерпением ждем возможности увидеть ее в действии после дебюта на выставке Future Games Show. Издатель PQube подтвердил, что Tormented Souls 2 выйдет в 2024 году для PS5, Xbox Series X и ПК через Steam и Epic Games Store.