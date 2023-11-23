Трогательное приключение Torn Away от российских разработчиков провалилось в продаже

29 сентября на различных платформах, таких как PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S, появился сайд-скроллер под названием Torn Away, разработанный российской студией Perelesoq. Игра столкнулась с неудачей в продажах, однако получила высокие оценки от журналистов и игроков.
Согласно высказыванию креативного директора студии, Артема Коблова, на платформе Steam игру Torn Away приобрели 2178 раз, а на VK Play — 504. Креативный директор подчеркнул, что хотя результаты для авторов-одиночек являются неплохими, для студии они оказались недостаточными. Это обусловлено тем, что платформа Steam удерживает около 45% с продаж, включая налоги, и дополнительная часть средств переходит к издателю. Такие финансовые аспекты сказываются на общем финансовом успехе проекта, ослабляя его потенциальную прибыль для студии.
Сейчас студия находится в подвешенном состоянии. Оставшиеся сбережения позволят нам выполнить все договоренности с партнерами и не бросить поддержку Torn Away. Но нам придется заморозить новую игру, разработкой которой мы параллельно занимались последний год. Для всех студийных ребят мы ищем частичную или временную занятость у друзей и на рынке, чтобы команда могла не терять качество жизни в период застоя. Но некоторые вещи, вроде нашего светлого любимого офиса, нам придется оставить насовсем
Коблов выделил несколько возможных причин неудачи игры Torn Away:
- Тяжёлая и печальная тема игры
- Мировая экономическая ситуация и цена на игру
- Сложность покупки из РФ и Беларуси
- Недостаток маркетингового бюджета
Torn Away предоставляет уникальную перспективу на ужасы Второй мировой войны через глаза ребенка. В ходе игрового процесса смешиваются элементы скрытности, сайд-скроллера, головоломок, а также кинематографические вставки от первого лица.
Это беда вообще всей индюшатины. Мало кому удаётся выстрелить, как Стардью просто потому что, чтобы зарабатывать, надо сначала потратить дофига денег на развитие и рекламу. Хотя, это вообще всего бизнеса касается, если брать сферическое понятие этого термина.
А с играми в РФ ещё и беда в том, что они никак не субсидируются практически, в отличии всяких киношных фондов усатых дядь.
Первый раз о игре слышу. Им бы рекламу какую нибудь.
Видимо они вообще рекламой не занимались. Но раз игра хорошая, то стоит поддержать разрабов покупкой, а то российский геймдев висит на волоске))