Пиратское тактическое приключение Tortuga: А Pirate's Tale вышло в Steam

Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios объявили, что Tortuga – A Pirate’s Tale теперь доступна в Steam. Первоначально игра вышла 19 января 2023 года на Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4 | 5 и ПК в Epic Games Store.

Добро пожаловать в золотой век пиратства. Испанские, голландские, французские и английские колонии господствуют в открытом море железным сапогом и сундуками, переполненными золотом; наш для взятия! Соберите свою пиратскую команду, чтобы создать свое наследие в коварных морях Карибского моря, командуя ветрами удачи в поисках следующего приключения.

Раскройте свою мощь против ничего не подозревающих врагов, улучшая навыки с помощью заработанного опыта и известности, чтобы стать величайшим ужасом открытого моря. Выбирайте один из 18 исторических пиратских кораблей, каждый из которых имеет свои особенности и более 360 уникальных комплектаций, чтобы улучшать свою команду и пополнять свой флот, чтобы он стал бичом семи морей. Однако учтите: грубая сила и устрашающая репутация не гарантируют победу. Честно разделите завоеванные трофеи со своей разношерстной командой негодяев или рискуете оказаться на острие лезвия мятежа.