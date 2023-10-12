Конец Creative Assembly? Total War: Pharaoh провалилась в Steam - низкий онлайн и смешанные отзывы

Серия Total War вернулась к историческим корням и была сдержанно принята прессой, получив 78 баллов на Opencritic.
Однако многих обычных игроков новая часть глобальной стратегии Creative Assembly разочаровала, во всяком случае если отталкиваться от статистики отзывов в Steam.
Сейчас на странице Total War: PHARAOH опубликовано около трехста пользовательских обзоров, и только 62% из них являются положительными, в результате чего игра в настоящий момент имеет "смешанный" общий рейтинг. Игру ругают за высокую стоимость и малое количество инноваций, кто-то даже называет её "обычным дополнением к Troy".
Максимальный онлайн стратегии в день релиза составил всего 5 424 одновременных игроков. Результат значительно ниже большинства последних релизов студии на платформе Valve - в Total War: THREE KINGDOMS играло 192 тысячи, а в Total War: WARHAMMER 3 почти 167 тысяч.
В Creative Assembly уже начались увольнения после отмены шутера Hyenas, а Sega уже заявила о реконструкции европейских студий и такой провал не предвещает ничего хорошего для студии-разработчика.
Плохой игре плохие продажи.
Ты что куришь то? У них самый жадный издатель из всех — это Sega. Они будут продолжать доить серию всеми возможными путями, а CA Sega не закроет. Будет просто смена кадров, перераспределение сотрудников в другие студии и тп.
Наверняка это нечто с 0 оптимизацией и тысячой багов впридачу?
ну сколько можно серию было доить ? высохло вымя даже на помойке с ботами негатива хватают, пора гейбу плотить чтоб стымботы восхвалили тыпа игра тысячелетия
Ты чем-то болеешь?