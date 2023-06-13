Рамзес ведет свою армию в бой в геймплейном ролике исторической стратегии Total War: Pharaoh

Creative Assembly и SEGA официально представили Total War: Pharaoh в конце мая. Новая часть культовой стратегической серии перенесет ценителей во времена фараонов.
Сегодня разработчики выпустили новый геймплейный ролик, в котором мы получим подробное и глубокое представление о том, как Рамсеса (или Рамзеса) без указания какой именно это "фараон-воин" из 11 известных истории играет как на карте кампании, так и на карте поля боя.
У Total War: Pharaoh до сих пор нет точной даты выхода, но она намечена на один из дней в октябре 2023 года.
Глобальная карта традиционно радует, красиво. Сражения все те же, ничего не меняется, только улицы и стены стали как-то попросторнее по сравнению, скажем, с rome2.
Печалит: опять эта все та же система городов и привязанных к ним провинций/деревень, абсолютно неудачное решение, но кочует из игры в игру.
Иконки солдат наконец-то похожи на людей, хвала Гору! Но. Все тот же омерзительный стиль иконок зданий. Опять же, из игры в игру, со времен rome2.
Во имя Сехмет, ну что это?
Какой-то интерфейс дешевой мобилки, выжги Ра мои глаза. И они продолжают и продолжают это рисовать каждый раз.
В общем, может игра и хороша, но интерфейс все впечатление портит.