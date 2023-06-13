Рамзес ведет свою армию в бой в геймплейном ролике исторической стратегии Total War: Pharaoh ©

Creative Assembly и SEGA официально представили Total War: Pharaoh в конце мая. Новая часть культовой стратегической серии перенесет ценителей во времена фараонов.

Сегодня разработчики выпустили новый геймплейный ролик, в котором мы получим подробное и глубокое представление о том, как Рамсеса (или Рамзеса) без указания какой именно это "фараон-воин" из 11 известных истории играет как на карте кампании, так и на карте поля боя.

У Total War: Pharaoh до сих пор нет точной даты выхода, но она намечена на один из дней в октябре 2023 года.