Total War: Pharaoh октябрь 2023 г.
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Рамзес ведет свою армию в бой в геймплейном ролике исторической стратегии Total War: Pharaoh

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butcher69
Новости

Creative Assembly и SEGA официально представили Total War: Pharaoh в конце мая. Новая часть культовой стратегической серии перенесет ценителей во времена фараонов.

Сегодня разработчики выпустили новый геймплейный ролик, в котором мы получим подробное и глубокое представление о том, как Рамсеса (или Рамзеса) без указания какой именно это "фараон-воин" из 11 известных истории играет как на карте кампании, так и на карте поля боя.

У Total War: Pharaoh до сих пор нет точной даты выхода, но она намечена на один из дней в октябре 2023 года.

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Первые геймплейные кадры и новые скриншоты глобальной стратегии Total War: Pharaoh
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Aellie

Глобальная карта традиционно радует, красиво. Сражения все те же, ничего не меняется, только улицы и стены стали как-то попросторнее по сравнению, скажем, с rome2.

Печалит: опять эта все та же система городов и привязанных к ним провинций/деревень, абсолютно неудачное решение, но кочует из игры в игру.

Иконки солдат наконец-то похожи на людей, хвала Гору! Но. Все тот же омерзительный стиль иконок зданий. Опять же, из игры в игру, со времен rome2.
Во имя Сехмет, ну что это?

Какой-то интерфейс дешевой мобилки, выжги Ра мои глаза. И они продолжают и продолжают это рисовать каждый раз.
В общем, может игра и хороша, но интерфейс все впечатление портит.

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