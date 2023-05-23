Состоялся официальный анонс глобальной стратегии Total War: Pharaoh ©

Следующая игра серии Total War перенесет игроков в эпоху египетского Нового царства, объявили сегодня Sega и Creative Assembly, представив Total War: Pharaoh.

Выходящая в октябре 2023 года, Total War: Pharaoh покажет, как три великие культуры - египетская, ханаанская и хеттская - сражаются друг с другом, определяя, кто станет следующим фараоном. И все это на фоне бронзового века, который рушится сам по себе, со стихийными бедствиями, которые нужно планировать, иностранными державами, от которых нужно защищаться, и общим распадом общества, каким мы его знаем.

Кампания будет включать в себя множество вариантов настройки, чтобы каждый раз быть разной, начиная от случайных стартовых позиций, различных параметров ресурсов и заканчивая возможностью играть со стихийными бедствиями.

Это должно обеспечить доступность кампании для всех игроков.

Сражения также будут более динамичными, с изменениями погоды, такими как грозы и песчаные бури, а также распространение огня, который может сжечь как поселения, так и армии.

Игрокам будет предоставлен выбор из восьми лидеров фракций трех культур - египетской, ханаанской и хеттской - каждый из которых обладает уникальным стилем игры. Им придется вести за собой людей дипломатическими средствами или войной.

"Есть несколько более легендарных эпох, чем Древний Египет; чреватый политическими интригами, катаклизмами и грандиозными военными кампаниями, он является идеальным местом для игры Total War", - сказал директор игры Тодор Николов.

"В роли фараона вы должны спасти Египет от гибели и провести свой народ через катастрофический коллапс бронзового века. От вас зависит, выживете вы или канете в историю".

Total War: Pharaoh скоро станет доступна для предварительного заказа и выйдет в цифровом виде на ПК в Steam и Epic Games Store. Но перевода на русский язык в ней не будет.

Стоит отметить, что этот анонс предсказал известный инсайдер billbil-kun.