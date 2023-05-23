Total War: Pharaoh октябрь 2023 г.
5.5 2 оценки

Состоялся официальный анонс глобальной стратегии Total War: Pharaoh

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butcher69
Новости

Следующая игра серии Total War перенесет игроков в эпоху египетского Нового царства, объявили сегодня Sega и Creative Assembly, представив Total War: Pharaoh.

Выходящая в октябре 2023 года, Total War: Pharaoh покажет, как три великие культуры - египетская, ханаанская и хеттская - сражаются друг с другом, определяя, кто станет следующим фараоном. И все это на фоне бронзового века, который рушится сам по себе, со стихийными бедствиями, которые нужно планировать, иностранными державами, от которых нужно защищаться, и общим распадом общества, каким мы его знаем.

Кампания будет включать в себя множество вариантов настройки, чтобы каждый раз быть разной, начиная от случайных стартовых позиций, различных параметров ресурсов и заканчивая возможностью играть со стихийными бедствиями.

Это должно обеспечить доступность кампании для всех игроков.

Сражения также будут более динамичными, с изменениями погоды, такими как грозы и песчаные бури, а также распространение огня, который может сжечь как поселения, так и армии.

Игрокам будет предоставлен выбор из восьми лидеров фракций трех культур - египетской, ханаанской и хеттской - каждый из которых обладает уникальным стилем игры. Им придется вести за собой людей дипломатическими средствами или войной.

"Есть несколько более легендарных эпох, чем Древний Египет; чреватый политическими интригами, катаклизмами и грандиозными военными кампаниями, он является идеальным местом для игры Total War", - сказал директор игры Тодор Николов.

"В роли фараона вы должны спасти Египет от гибели и провести свой народ через катастрофический коллапс бронзового века. От вас зависит, выживете вы или канете в историю".

Total War: Pharaoh скоро станет доступна для предварительного заказа и выйдет в цифровом виде на ПК в Steam и Epic Games Store. Но перевода на русский язык в ней не будет.

Стоит отметить, что этот анонс предсказал известный инсайдер billbil-kun.

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Комментарии: 59
Ваш комментарий
Victor Dukoff

Таки да - походу реально будет не только Египет, а полноценный Бронзовый Век.

Ибо анонсированы также Ханаан (древние евреи), Анатолия (хетты и древние армяне) и обязательно должно быть Междуречье с вавилонянами и ассирийцами.

Микенскую цивилизацию с Крита походу завезут только в ДЛЦ.

О полноценном Бронзовом Веке СА давно просили, как бы не с выхода первого Рима, но лучше поздно, чем никогда)

23
Алекс84

Будут набеги орд "народов моря" - они наверняка будут играть роль викингов/гуннов и быть на уровне бедствий.

Надеемся на будущие длц - может введут даде новые играьелтные фракции - такие как митанни,ассирийцы,вавилоняне,нубийцы и те де "народы моря" типа филистимлян.

Ну помечтать же не вредно)

9
JJ_Jon_34_rus
"Есть несколько более легендарных эпох, чем Древний Египет;

Я знаю что это за эпоха которую все ждут уже много лет

14
Pavlinho

ну уж не надо про "ВСЕ"...только поклонники Меди...

4
Алекс Фрейман

Медивалка хоть пару раз была, а вот эту так и не дождались

3
kolinmah

По мне shogun 2 total war fall of the Samurai - самая бомбическая часть. Такую бы игру да в масштабах всей Европы, а не только на Японских островах.

10
0ncnjqybr

Было бы хорошо, если бы они двигались не в сторону неолита, как отметили ниже, а в сторону современности. Скажем, Total War Мировая Война. С их-то умением делать масштабные сражения, это был бы эпик. Массовые зарубы сотен танков и тысяч пехоты - как раз то, чего не хватает этой серии.

2
Combine-47 0ncnjqybr

Массовые зарубы сотен танков реализованы в других стратегиях. Как ты собираешься перенести механики игр TW в современность? Это вообще про другое. И это другое, как написал выше, реализовано в других стратегиях.

0
0ncnjqybr Combine-47

Я - никак, я не разраб. Пускай у них об этом болит головка. И что это там за стратежки такие с сопоставимой детализацией? Можно списочек?

2
Алекс84

Навозный катышек пафоса )))

Еще никогда жук-навозник не был столь эпичен))

А игра может быть не хуже Трои - вполне играбельной.

3
Orbit0330

Единственная надежда на Manor Lords от Slavic Magic ! Вот этот продукт вселяет оптимизм)

0
jax baron

ееее поиграем рано или поздно- но покупать ни ни.

2
0ncnjqybr

Угу. Ибо отношение к русской аудитории у креативщиков крайне скотское. Только торрент.

17
Victor Dukoff 0ncnjqybr

Это да, они еще до прошлогодних событий отметились, когда ударились в оверпрайс.

ЕМНИП тогда вышло запоздалое ДЛС для Второго Рима под названием Рассвет Республики. Насколько я помню, был отменен предзаказ за старую цену буквально за неделю до релиза, и людей поставили перед фактом, что покупать теперь нужно по новому прайсу, почти в 1,5 раза дороже.

4
0ncnjqybr Victor Dukoff

Конченые жадные твари.

7
Voyadjyer 0ncnjqybr

на торрент к сожалению сейчас сильно рассчитывать не приходится, вархаммер до сих пор не взломан хотя вышел полтора года назад. сейчас вообще игры с денувой практически не взламываются увы(

1
0ncnjqybr Voyadjyer

Не волнуйтесь, денува не вечна. Ее не покупают навсегда, а ставят по очень дорогой ежемесячной подписке. Рано или поздно ее убирают из всех игр, особенно неактуальных.

0
0ncnjqybr

Как-то последние игры у них все менее и менее масштабны - китайские междоусобицы, британские срачи, греческие войнушки. Теперь еще и это. Следующая игра, наверное, будет о разборках мелких деревень за землю для выгона скота. Серия становится все менее эпичной и это удручает.

2
MrGrave

А третий вархаммер вы не считаете за игру?

-6
0ncnjqybr MrGrave

Нет.

3
kolinmah

Будут разборки кроманьонцев с неандертальцами. Так меньше всего можно задеть чьи либо националистические чувства)

1
Janekste

Ты не прав. В китайских междоусобицах к примеру очень большая карта (можно расширить через DLC). Очень много провинций, много уникальных фракций и уникальных войск, умнейший ИИ в серии, очень разнообразные механики геймплея. Игра очень большая по масштабам по факту. Я по сей день поигрываю время от времени в эти "китайские междуусобицы" - одна из лучших игр серии, как по мне.

Греция и Британия игры поменьше масштабом, это да. Но сделаны они качественно. Я с удовольствием провёл в них немало времени.

P.S. Вархаммер мне не очень зашёл тотал варовский, но его масштабы всё же впечатляют.

2
0ncnjqybr Janekste

Карта в игре может быть какой угодно большой. Ощущение, что ты разруливаешь какие-то мелкие разборки, от этого никуда не денется. Серию полюбили совсем не за это.

0
Tartusin

Очень жаль, что это не Empire 2

2
Victor Dukoff

А нафига нужна новая Empire, если CA официально положили гигантский болт на морские сражения?

1
Tartusin Victor Dukoff

Как положили, так могут и забрать обратно. Если их не было уже давно, это не значит, что их больше никогда не будет.

1
0ncnjqybr

Очень жаль, что это не Медь 3.

Empire 2 давно вышла и имя ей Napoleon.

4
Tartusin 0ncnjqybr

Napoleon такой же Empire 2, как Three Kingdoms - Shogun 3. Ты еще похуже какую нибудь аналогию придумал.
Можно подумать в Empire ничего кроме Европы не было, угу.

1
0ncnjqybr Tartusin

Аналогия неверная. Napoleon - это доведенный до ума Empire. Так же как и Attila по отношению к Риму 2. Я думал, это понятно даже для совсем тугих умишком. Но ты меня смог удивить.

-3
Jon Bekket

Assassins Creed Origin 2?)

1
SubaruBrzDream

скр скр в черных найках)

1
Алекс Фрейман

Может властелин колец, игра престолов или ваха Объединительные войны надо выпустить?

1
Pycckuu_XAKEP

я всегда думал, что фараон, а не фараох)
да ещё и опечатка в этом слове ближе к концу текста новости

0
Яхычкваш

*на правах душнилы*: в русский язык пришло из греческого, где так же произносится "фараон", а в Западную Европу — из коптского через латынь, где (в коптском) произносится "пэрро" или "фэрро", зависимо от диалекта. Отсюда английское "фэрроу" с непроизносимым h на конце.

3
Iktar Яхычкваш

душнила это когда длинно, нудно и никому не надо. А вот ради таких комментов в секцию комментов и стоит заходить, спасибо

0
Pavlinho

ни фига себе поворот от ТВ ))) интересная походу игрушка будет!

а самое интересное, что ожидания чуть ли ни всех не оправдались, знаю, многие хотели Медь 3, кто-то близкое к РИм, а тут....интересно вообщем!!!!

0
Dr.Schmeisser

Привет) Че на Имп не заходишь давно?

0
Wraith_Soul

Древний Египет конечно подкупает)

0
AGS37

надо же, первый cgi-трейлер который понравился
а вообще да, как сказали ранее хотелось бы увидеть WW1 или вообще футуристичное будущее
из всех что я играл Shogun 2 больше всего понравился

хм, пойду чтоль поиграю, а то оказалось с 2017 не играл))

0
Rolento

Фараоны сражающиеся в первом ряду - похоже они от вархаммера еше не отошли.

0
Дима Константинов

это исторично более менее

0
Augustus Pablo

ну наконец то мой любимый Египет!!!!!!!!!

0
Kykyryzec

Печально, что CA решили отказаться от ру-локализации. Текст-то перевести недорого, как минимум относительно дохода от продаж на пост-совке.

0
Dr.Schmeisser

Форум Империал возьмется за создание русской локализации. Так что не паникуем.

1
Treiv

Надеюсь не будет там всяких героев как в TW Three Kingdoms, поиграв эту серию чуть не блеванул, для меня топовым будут серии Rome, Rome 2, Napoleon, Shougun 2, Attila

0
Aellie

Классные видосики они уже давно делать научились, со времен Сегуна второго. Помните дуэль самураев? А вот с геймплеем и интерфейсом наоборот, беда.

0
digitalkid

Ну отлично, хоть смена сеттинга. А-то притомили уже самураев, рим, и средние века кругами гонять.

-1
Безымянный из Готики

Жук-навозник - трейлер, который мы заслужили)) А вообще, игра про эпоху древних государств очень интересна

-1
Orbit0330

Класть на этот TW !!! Думаю все, что нас ждет в новой части это - новая глобальная карта, немного изменят экономику, сменят шкурки юнитов, переделают интерфейс, забагованные болванчики с всратой анимацией боя(как и в троецарствии) + много косметики...

"Сражения также будут более динамичными, с изменениями погоды, такими как грозы и песчаные бури, а также распространение огня, который может сжечь как поселения, так и армии." - Случайно эта фишка не из Total War: Attila...))

-2
Dr.Schmeisser

Тут как раз не будет глобальной карты. Это локалка, Египет, прибрежная зона Сирии, и часть турецкого полуострова будет. Ну и еще синайский полуостров. Это то что на релизе будет. Хз может потом добавят что то.

0