Состоялся официальный анонс глобальной стратегии Total War: Pharaoh

Следующая игра серии Total War перенесет игроков в эпоху египетского Нового царства, объявили сегодня Sega и Creative Assembly, представив Total War: Pharaoh.
Выходящая в октябре 2023 года, Total War: Pharaoh покажет, как три великие культуры - египетская, ханаанская и хеттская - сражаются друг с другом, определяя, кто станет следующим фараоном. И все это на фоне бронзового века, который рушится сам по себе, со стихийными бедствиями, которые нужно планировать, иностранными державами, от которых нужно защищаться, и общим распадом общества, каким мы его знаем.
Кампания будет включать в себя множество вариантов настройки, чтобы каждый раз быть разной, начиная от случайных стартовых позиций, различных параметров ресурсов и заканчивая возможностью играть со стихийными бедствиями.
Это должно обеспечить доступность кампании для всех игроков.
Сражения также будут более динамичными, с изменениями погоды, такими как грозы и песчаные бури, а также распространение огня, который может сжечь как поселения, так и армии.
Игрокам будет предоставлен выбор из восьми лидеров фракций трех культур - египетской, ханаанской и хеттской - каждый из которых обладает уникальным стилем игры. Им придется вести за собой людей дипломатическими средствами или войной.
"Есть несколько более легендарных эпох, чем Древний Египет; чреватый политическими интригами, катаклизмами и грандиозными военными кампаниями, он является идеальным местом для игры Total War", - сказал директор игры Тодор Николов.
"В роли фараона вы должны спасти Египет от гибели и провести свой народ через катастрофический коллапс бронзового века. От вас зависит, выживете вы или канете в историю".
Total War: Pharaoh скоро станет доступна для предварительного заказа и выйдет в цифровом виде на ПК в Steam и Epic Games Store. Но перевода на русский язык в ней не будет.
Стоит отметить, что этот анонс предсказал известный инсайдер billbil-kun.
Таки да - походу реально будет не только Египет, а полноценный Бронзовый Век.
Ибо анонсированы также Ханаан (древние евреи), Анатолия (хетты и древние армяне) и обязательно должно быть Междуречье с вавилонянами и ассирийцами.
Микенскую цивилизацию с Крита походу завезут только в ДЛЦ.
О полноценном Бронзовом Веке СА давно просили, как бы не с выхода первого Рима, но лучше поздно, чем никогда)
Будут набеги орд "народов моря" - они наверняка будут играть роль викингов/гуннов и быть на уровне бедствий.
Надеемся на будущие длц - может введут даде новые играьелтные фракции - такие как митанни,ассирийцы,вавилоняне,нубийцы и те де "народы моря" типа филистимлян.
Ну помечтать же не вредно)
Я знаю что это за эпоха которую все ждут уже много лет
ну уж не надо про "ВСЕ"...только поклонники Меди...
Медивалка хоть пару раз была, а вот эту так и не дождались
По мне shogun 2 total war fall of the Samurai - самая бомбическая часть. Такую бы игру да в масштабах всей Европы, а не только на Японских островах.
Было бы хорошо, если бы они двигались не в сторону неолита, как отметили ниже, а в сторону современности. Скажем, Total War Мировая Война. С их-то умением делать масштабные сражения, это был бы эпик. Массовые зарубы сотен танков и тысяч пехоты - как раз то, чего не хватает этой серии.
Массовые зарубы сотен танков реализованы в других стратегиях. Как ты собираешься перенести механики игр TW в современность? Это вообще про другое. И это другое, как написал выше, реализовано в других стратегиях.
Я - никак, я не разраб. Пускай у них об этом болит головка. И что это там за стратежки такие с сопоставимой детализацией? Можно списочек?
Навозный катышек пафоса )))
Еще никогда жук-навозник не был столь эпичен))
А игра может быть не хуже Трои - вполне играбельной.
Единственная надежда на Manor Lords от Slavic Magic ! Вот этот продукт вселяет оптимизм)
ееее поиграем рано или поздно- но покупать ни ни.
Угу. Ибо отношение к русской аудитории у креативщиков крайне скотское. Только торрент.
Это да, они еще до прошлогодних событий отметились, когда ударились в оверпрайс.
ЕМНИП тогда вышло запоздалое ДЛС для Второго Рима под названием Рассвет Республики. Насколько я помню, был отменен предзаказ за старую цену буквально за неделю до релиза, и людей поставили перед фактом, что покупать теперь нужно по новому прайсу, почти в 1,5 раза дороже.
Конченые жадные твари.
на торрент к сожалению сейчас сильно рассчитывать не приходится, вархаммер до сих пор не взломан хотя вышел полтора года назад. сейчас вообще игры с денувой практически не взламываются увы(
Не волнуйтесь, денува не вечна. Ее не покупают навсегда, а ставят по очень дорогой ежемесячной подписке. Рано или поздно ее убирают из всех игр, особенно неактуальных.
Как-то последние игры у них все менее и менее масштабны - китайские междоусобицы, британские срачи, греческие войнушки. Теперь еще и это. Следующая игра, наверное, будет о разборках мелких деревень за землю для выгона скота. Серия становится все менее эпичной и это удручает.
А третий вархаммер вы не считаете за игру?
Нет.
Будут разборки кроманьонцев с неандертальцами. Так меньше всего можно задеть чьи либо националистические чувства)
Ты не прав. В китайских междоусобицах к примеру очень большая карта (можно расширить через DLC). Очень много провинций, много уникальных фракций и уникальных войск, умнейший ИИ в серии, очень разнообразные механики геймплея. Игра очень большая по масштабам по факту. Я по сей день поигрываю время от времени в эти "китайские междуусобицы" - одна из лучших игр серии, как по мне.
Греция и Британия игры поменьше масштабом, это да. Но сделаны они качественно. Я с удовольствием провёл в них немало времени.
P.S. Вархаммер мне не очень зашёл тотал варовский, но его масштабы всё же впечатляют.
Карта в игре может быть какой угодно большой. Ощущение, что ты разруливаешь какие-то мелкие разборки, от этого никуда не денется. Серию полюбили совсем не за это.
Очень жаль, что это не Empire 2
А нафига нужна новая Empire, если CA официально положили гигантский болт на морские сражения?
Как положили, так могут и забрать обратно. Если их не было уже давно, это не значит, что их больше никогда не будет.
Очень жаль, что это не Медь 3.
Empire 2 давно вышла и имя ей Napoleon.
Napoleon такой же Empire 2, как Three Kingdoms - Shogun 3. Ты еще похуже какую нибудь аналогию придумал.
Можно подумать в Empire ничего кроме Европы не было, угу.
Аналогия неверная. Napoleon - это доведенный до ума Empire. Так же как и Attila по отношению к Риму 2. Я думал, это понятно даже для совсем тугих умишком. Но ты меня смог удивить.
Assassins Creed Origin 2?)
скр скр в черных найках)
Может властелин колец, игра престолов или ваха Объединительные войны надо выпустить?
я всегда думал, что фараон, а не фараох)
да ещё и опечатка в этом слове ближе к концу текста новости
*на правах душнилы*: в русский язык пришло из греческого, где так же произносится "фараон", а в Западную Европу — из коптского через латынь, где (в коптском) произносится "пэрро" или "фэрро", зависимо от диалекта. Отсюда английское "фэрроу" с непроизносимым h на конце.
душнила это когда длинно, нудно и никому не надо. А вот ради таких комментов в секцию комментов и стоит заходить, спасибо
ни фига себе поворот от ТВ ))) интересная походу игрушка будет!
а самое интересное, что ожидания чуть ли ни всех не оправдались, знаю, многие хотели Медь 3, кто-то близкое к РИм, а тут....интересно вообщем!!!!
Привет) Че на Имп не заходишь давно?
Древний Египет конечно подкупает)
надо же, первый cgi-трейлер который понравился
а вообще да, как сказали ранее хотелось бы увидеть WW1 или вообще футуристичное будущее
из всех что я играл Shogun 2 больше всего понравился
хм, пойду чтоль поиграю, а то оказалось с 2017 не играл))
Фараоны сражающиеся в первом ряду - похоже они от вархаммера еше не отошли.
это исторично более менее
ну наконец то мой любимый Египет!!!!!!!!!
Печально, что CA решили отказаться от ру-локализации. Текст-то перевести недорого, как минимум относительно дохода от продаж на пост-совке.
Форум Империал возьмется за создание русской локализации. Так что не паникуем.
Надеюсь не будет там всяких героев как в TW Three Kingdoms, поиграв эту серию чуть не блеванул, для меня топовым будут серии Rome, Rome 2, Napoleon, Shougun 2, Attila
Классные видосики они уже давно делать научились, со времен Сегуна второго. Помните дуэль самураев? А вот с геймплеем и интерфейсом наоборот, беда.
Ну отлично, хоть смена сеттинга. А-то притомили уже самураев, рим, и средние века кругами гонять.
Жук-навозник - трейлер, который мы заслужили)) А вообще, игра про эпоху древних государств очень интересна
Класть на этот TW !!! Думаю все, что нас ждет в новой части это - новая глобальная карта, немного изменят экономику, сменят шкурки юнитов, переделают интерфейс, забагованные болванчики с всратой анимацией боя(как и в троецарствии) + много косметики...
"Сражения также будут более динамичными, с изменениями погоды, такими как грозы и песчаные бури, а также распространение огня, который может сжечь как поселения, так и армии." - Случайно эта фишка не из Total War: Attila...))
Тут как раз не будет глобальной карты. Это локалка, Египет, прибрежная зона Сирии, и часть турецкого полуострова будет. Ну и еще синайский полуостров. Это то что на релизе будет. Хз может потом добавят что то.